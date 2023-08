Ehrung Der Verein Night Music organisiert seit 20 Jahren vielfältige Konzerte – nun erhält er den Flawiler Preis Der Flawiler Preis 2023 geht an Night Music Flawil. Der Gemeinderat würdigt damit das langjährige Kulturschaffen und vor allem das vielfältige Musikangebot, welches Night Music Flawil Jahr für Jahr den Einwohnerinnen und Einwohnern von Flawil und der Region anbietet. Der Flawiler Preis wird bereits zum 14. Mal verliehen.

Der Verein Night Music Flawil wird geehrt: Walter Sommer, Elisabeth Ramseier, Urs Rechsteiner, Yvonne Schönenberger und Präsiden Karl Schefer (von links) betätigen sich im Vorstand. Bild: zvg

Vor fast 20 Jahren wurde der Verein Monday Night Music gegründet. Es war ein Experiment, das zu Beginn noch eine kleine Gruppe ansprach. Mittlerweile hat der Verein rund 100 Aktiv- und Passivmitglieder aus Flawil und der weiteren Umgebung. Während der Wintermonate finden alle zwei Wochen Konzerte statt, die jeweils im Restaurant Rössli oder im Mocafé durchgeführt werden. Die Veranstaltungen locken längst nicht mehr nur Einheimische an. Night Music Flawil ist seit Jahren überregional bekannt.

Breit gefächertes Musikangebot

Der Verein Monday Night Music bezweckt die Pflege der Musik aus verschiedenen Kulturen. Dabei bietet er ein breit gefächertes Musikangebot. Neben Jazz und Dixieland sind auch Rock’n’Roll, Irisch, Country, Bluegrass und französische Chansons im Programm. Er fördert auch talentierte junge Musikerinnen und Musiker, indem er ihnen eine Plattform für Konzerte bietet. Night Music Flawil strebt einen Kulturaustausch sowohl in der Region als auch mit anderen Regionen an und ermöglicht das Beisammensein von Musikinteressierten.

Nebst der Hauptversammlung und weiteren vereinsinternen Anlässen werden jährlich rund 10 bis 15 Konzerte organisiert. Den Flawilerinnen und Flawilern – wie auch den Auswärtigen – wird seit Jahren ein vielfältiges kulturelles Angebot präsentiert. Night Music Flawil ist nicht mehr aus Flawil wegzudenken.

Preisverleihung ist bereits im September

Der Flawiler Preis 2023 beinhaltet einen Betrag von 1165 Franken sowie eine Urkunde und eine Skulptur. Die Preisverleihung findet erstmals nicht im Anschluss an die November-Bürgerversammlung statt. Der Preis wird an einer eigenständigen Veranstaltung übergeben – und zwar am Freitag, 8. September 2023, um 19 Uhr, in der Remise und Parkanlage Lindengut.

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger

Den Flawiler Preis gibt es seit dem Jahr 2010. Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger waren Rolf Bolliger, der b’treff Flawil, das Ortsmuseum Flawil, Pius Burtscher, der Naturschutzverein Flawil und Umgebung, Ella Steurer, Berti Knellwolf, Dani Müller, Heinz «Haro» Niedermann, Severin Pfeffer, Albert Tanner, Aline Höpli und Sarah Zoller sowie Maria Hudnut und Urs Isenring. Die Auszeichnung bezweckt, herausragende Leistungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport, Soziales und Beruf zu würdigen. Der Flawiler Preis ist auch ein Mittel zur Förderung und Anerkennung der Freiwilligenarbeit. (pd)