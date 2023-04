Übergriffe «Oft erlebt, wie die Lehrpersonen mit Gewalt von Jugendlichen oder Eltern zu kämpfen hatten»: Ehemaliger Wiler Schulleiter lanciert politischen Vorstoss Nachdem eine Studie des Schweizer Lehrpersonenverbandes schockierende Zahlen publik machte, bringt nun der langjährige Wiler Schulleiter und heutige Stadtparlamentarier Mathias Schlegel das Thema aufs Wiler Polit-Parkett.

Zwei von drei Lehrpersonen an Deutschschweizer Schulen haben schon psychische oder physische Gewalt erlebt. Bild: Imago

«Wenn Sie das melden, dann mache ich Sie kaputt», droht ein Schüler einer Lehrperson. Sätze wie in diesem fiktiven Beispiel sind in Klassenzimmern immer häufiger geworden. Unlängst hat der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz eine Studie zu Gewalterfahrungen von Lehrpersonen veröffentlicht, jetzt folgt eine Interpellation an den Wiler Stadtrat von SP-Stadtparlamentarier Mathias Schlegel.

Zwei von drei Lehrpersonen haben bereits einmal psychische – etwa Beschimpfungen oder Bedrohungen – oder physische Gewalt von Eltern oder Schülerinnen und Schülern erlebt. Mathias Schlegel, der pensionierter Lehrer und ehemaliger Schulleiter der Oberstufe Lindenhof ist, sagt: «Dass Lehrpersonen öfter mit Gewalt konfrontiert werden, war mir klar. Trotzdem hat mich die Zahl in dieser Tragweite erstaunt.» Laut der Studie gehen die häufigsten Übergriffe aber nicht von den Schülerinnen und Schülern aus, sondern von den Eltern. 36 Prozent der Täterinnen und Täter sind Eltern, in 32 Prozent der Fälle sind es Schülerinnen und Schüler.

Erfahrungen aus erster Hand

Mathias Schlegel aus Bronschhofen ist pensionierter Lehrer und Schulleiter und ist seit 2021 im Stadtparlament Wil. Bild: PD

«Während meiner Zeit als Lehrer habe ich zum Glück keine Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Aber das war eine andere Zeit. Ich habe mein erstes Lehramt 1983 begonnen. Als Schulleiter sah das dann aber anders aus: Ich habe oft erlebt, wie die Lehrpersonen an meiner Schule mit Gewalt von Jugendlichen oder Eltern zu kämpfen hatten», so Schlegel.

Die Studie zeigt weiter auf, dass viele betroffene Lehrpersonen nach solchen Vorfällen den Job oder gar den Beruf verlassen. Auch das ist gemäss Schlegel nicht neu: «Einige Lehrkräfte aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis geben ihren Beruf auf, sie wollen nie mehr zurück. Ich kenne sogar einen Fall, bei welchem eine 60-jährige und erfahrene Kindergärtnerin aufgehört hat. Sie sagte: ‹Da mache ich nicht mehr mit.›» Dieses Problem verstärke sich durch den Lehrermangel: «Heute kann eine Lehrperson, die eine Schule verlassen will, sofort eine neue Stelle finden», erklärt Schlegel. Wenn sie ganz aufgibt, entsteht eine weitere, immer schwerer zu füllende Lücke.

Dass die Gewalt gegen Lehrpersonen zunimmt, vor allem ausgehend von Eltern, dessen ist sich der ehemalige Schulleiter sicher. Die Gründe seien aber schwer festzumachen. «Vor 40 Jahren stand der grösste Teil der Eltern hinter den Werten der Schule. Heute ist das weniger der Fall. Immer mehr steht das Kind im Zentrum und lernt keine Grenzen mehr. Im sozialen Umfeld einer Klasse funktioniert das aber nicht», so Schlegel.

Was gemacht werden muss

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz stellt in der Studie Forderungen an die Behörden: unter anderem verlangen sie Ombuds-, Beratungs- und Mediationsstellen, Interventionskonzepte, Unterstützung der Schulleitungen und Behörden, Förderung von gewaltfreien Schulklimata, statistische Erfassungen und Evaluationen. Auch Schlegel, zusammen mit 18 weiteren Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentariern diverser Parteien, will mit der Interpellation mehr Unterstützung für Lehrpersonen und Schulleitungen erreichen.

Die Fragen an den Stadtrat formuliert Schlegel so: «Wie viele Lehrpersonen und Schulleitungen sind von Gewalt betroffen? Wie werden solche Übergriffe erfasst? Weiss der Stadtrat, ob Betroffene aufgrund solcher Vorfälle ihre Stelle oder den Beruf aufgegeben haben?» Und schliesslich: «Sieht der Stadtrat auch Handlungsbedarf und will Massnahmen umsetzen?» Die Antwort des Stadtrats steht noch aus.

Stadtrat am Zug

«Was es braucht, ist Unterstützung.» Dessen ist sich Schlegel sicher. «Damit können Betroffene besser mit weiteren gewalttätigen Übergriffen umgehen. Wir können Eltern nicht umerziehen, aber wir können auch nicht immer vor ihren Forderungen zurückweichen.» Von Schulbehörden erwartet Schlegel eine klare Führung, Sensibilisierung von Lehrpersonen und Schulleitungen sowie einen Kodex. «Die Grenzen müssen klar definiert sein», so Schlegel.