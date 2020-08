EC Wil ist mit dem Eistraining gestartet Kevin Schüepp und Ivo Frischknecht, die neuen Trainer des EC Wil, haben am Montagabend ihr erstes Eistraining geleitet. Die Einheit fand nicht im Wiler Bergholz statt, sondern im St. Galler Lerchenfeld.

Nach zwölf Wochen Sommertraining durften Yannick Stiefel (im schwarzen Dress) und seine Teamkollegen endlich wieder aufs Eis. Bilder: Tim Frei (St. Gallen, 10. August 2020)

Das Sommertraining ist für manchen Eishockeyspieler nicht die Lieblingszeit. Doch gleichzeitig sind sich die meisten Akteure bewusst, dass dabei die Basis für eine hoffentlich lange und erfolgreiche Saison geschaffen wird. Der EC Wil trainierte vielseitig: Es standen etwa Einheiten beim Kickboxingteam Uzwil und bei Peak Athletics in Frauenfeld auf dem Programm. Auch Hockey spielten die Wiler bereits, beim gemeinsamen Inlinehockeytraining mit den IHC Wil Eagles im Bergholz.

Am Abend des 10. August war die lange Vorbereitungszeit von über zwölf Wochen vorbei – endlich ging es aufs Eis. Solche erste Trainings, in denen erstmals mit der neuen Ausrüstung gespielt werde, seien nie einfach, sagt Cheftrainer Kevin Schüepp und ergänzt: «Hohe Sommertemperaturen haben jeweils zur Folge, dass die Eisqualität mit der Zeit nachlässt». Trotz dieser Umstände zeigte sich das Trainerduo zufrieden mit der ersten Einheit.

Lars Spillmann (links) und Elias Brügger haben ihre Augen aufs Tor gerichtet.

Am Samstag steht das erste Testspiel gegen Rheintal an

Das Training fand im St. Galler Lerchenfeld statt und nicht im Wiler Bergholz, was einen einfachen Grund hatte: Weil es wegen des abgesagten Vorbereitungsturniers «Weltklasse Eishockey» im Bergholz noch kein Eis gibt. Am 21. August wird das Team dann erstmals in seiner Heimstätte trainieren, Tags darauf folgt dann das erste Heim-Testspiel gegen Ligakonkurrent Pikes Oberthurgau.

Die erste Partie der Vorbereitung bestreiten die Wiler diesen Samstag um 20 Uhr in Widnau, auswärts gegen den SC Rheintal, der ebenfalls in der 1. Liga spielt. Bereits kommenden Mittwoch folgt das nächste Spiel gegen die Eisbären St. Gallen (2. Liga) – am selben Ort, wo die Wiler ihr erstes Eistraining durchgeführt haben.