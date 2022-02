EISHOCKEY EC Wil bleibt auswärts unbesiegt - und «muss» in den Playoffs gegen Luzern zuhause beginnen Mit einem 6:3-Auswärtserfolg gegen den SC Herisau sichert sich der EC Wil im 1.-Liga-Eishockey das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal. Dort kommt es ab nächstem Donnerstag zum Vergleich mit dem HC Luzern.

Leeroy Rüsi und der EC Wil haben im Playoff-Viertelfinal Heimrecht. Bild: Michel Canonica

Achter Sieg im achten Auswärtsspiel für den EC Wil. Beim SC Herisau nehmen die Wiler Revanche für die bittere 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen ebendiesen Gegner im November. Diese hatte es im heimischen Bergholz nach einer 4:0-Führung abgesetzt. Dieses Mal geriet eine früh erspielte Führung nicht mehr in Gefahr. Bereits nach gut vier Minuten führten die Wiler dank Toren von Claudio Forrer und Colin Frischknecht mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Herisauer stellte Filip Sluka noch vor der ersten Pause auf 3:1 für die Gäste.

Dabei blieb es bis ins Schlussdrittel hinein. In diesem sorgten erneut Forrer und Sluka sowie Matteo Schärer mit weiteren Gäste-Toren für klare Verhältnisse. Die letzten beiden Wiler Treffer fielen in Unterzahl - und zwar in ein- und demselben Boxplay.

In der Qualifikation Luzern unterlegen

Mit diesem Sieg hielten die Wiler nicht nur die weisse Weste auf fremden Eis, sondern auch das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal. Als Tabellenvierte treffen sie ab kommenden Donnerstag in einer Best-of-Five-Serie auf den HC Luzern. Ob es auch wirklich ein Heimvorteil ist? Während die Wiler in dieser Saison auswärts bisher alles gewannen, verloren sie sechs der neun Heimspiele. Eines davon im Oktober mit 1:2 gegen Luzern.

