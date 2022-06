Ebnat-Kappel Klassik statt Mathe: Ebnat-Kappler Primarschüler «Unterwegs mit Antonin Dvořák» Darauf haben sich die Primarschüler der dritten bis sechsten Klassen gefreut. Raus aus den Schulzimmern, rein in die neue Aula des Ebnat- Kappler Oberstufenzentrums Wier und hin zum Genuss eines knapp einstündigen Konzertes unter dem Motto «Unterwegs mit Antonin Dvořák».

Das Sinfonieorchester St. Gallen verschaffte den Primarschülerinnen und Primarschülern spielerisch Zugang zur klassischen Musik. Bild: Christoph Heer

Zu einem solchen Leckerbissen, von und mit dem Sinfonieorchester St. Gallen, kommen auch in diesem Jahr lediglich zwei ausgewählte Schulen. Nach Rapperswil, war am Mittwochmorgen Ebnat-Kappel an der Reihe und enttäuscht wurden die Primarschüler auf keinen Fall.

Voller Vorfreude trafen die Kinder der dritten bis sechsten Klassen im Oberstufenzentrum ein, traten geordnet in die neue Aula ein und warteten gespannt auf den Startschuss. Ein Startschuss für einmal ohne Rechentabelle, Grammatik, oder Turnanweisungen. Vielmehr wurden die Ohren beansprucht, denn was für unterschiedlichste Klänge aus einer Klarinette, einer Oboe, oder einem Fagott, herauszuholen sind, das war wohl den wenigsten bekannt. Auf spielerische Art und Weise führten die zwei Moderatoren durch das Leben des bekannten böhmischen Komponisten Antonin Dvořák (gespielt von Christian Hettkamp».

Daumen nach oben

Mit ihren ersten witzigen Einlagen haben es die beiden Moderatoren Christian Hettkamp und Karl Schimke (Tubist und Kommunikator Sinfonieorchester) geschafft, das junge, rund 160-köpfige Publikum abzuholen. Das kleine Versteckspiel sorgte für Lacher, während die Abhandlung flüssig in die Lebensgeschichte von Dvořák überging.

Mitklatschen, mittanzen und die Arme umherwirbeln, das machte auch denen Spass, die mit solcher Musik eigentlich nichts am Hut haben. Den meisten zumindest. Vereinzelt waren sie dann doch auszumachen, jene, deren Herzen doch eher für Rap oder Hip Hop schlagen. Nichtsdestotrotz, zum Schluss – bei der Umfrage dieser Zeitung – sagten alle Befragten, dass sie es gut fanden. Einer hob gar den Daumen und meinte, «voll cool gsi». Während zwei Mädchen noch Minuten nach Konzertende über die Instrumente sinnierten, setzte sich eine andere Klasse ins Grüne und bereitete den Zmittag vor.

Teil des Einweihungsprogramms

Schliesslich war es ein Konzert der besten Profimusiker der Schweiz. Schülergerecht und unterhaltsam vorgetragen, sowie die Kinder von Beginn an miteinbezogen, wer weiss, vielleicht ist das eine oder andere Schulkind ab so hochstehender, klassischer Musik, auf den Geschmack bekommen. Der Besuch des Sinfonieorchesters St. Gallen war zudem Teil des Programms, mit dem die neu renovierte Aula im Schulhaus Wier eingeweiht wird.