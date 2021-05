Ebnat-Kappel Faszination Holzschnitt: Im Museum Ackerhus stellt Christina Stahel aus Degersheim ihre Holzstöcke aus In Ebnat-Kappel ist seit diesem Wochenende Handwerkskunst ausgestellt. Christina Stahel schafft Holzschnitte, die früher als Möglichkeit genutzt wurden, um ein Bild zu kopieren.

Christina Stahel. Bild: PD

(red) Früher hiess es einmal, Kunst komme von Können. Das gilt längst nicht mehr. Denn wer heute Kunst macht, braucht nicht mehr unbedingt ein handwerkliches Geschick dazu. Aber nicht so beim Holzschnitt. Hier bildet das Handwerk nach wie vor eine zentrale Rolle.

Das Verfahren ist alt. Der Holzschnitt ist die älteste bekannte Möglichkeit, ein Bild zu kopieren, es zu vervielfältigen. Seine Erfindung geht – was Europa anbelangt – auf das 15. Jahrhundert zurück, und die ersten Holzschneider waren Handwerker. Bekanntlich nahmen Künstler diese Technik schnell auf und seit Albrecht Dürer stellt der Holzschnitt eine eigene künstlerische Gattung dar.

Als Vergleich dienen Holzschnitte aus dem vergangenen Jahrhundert

Die am vergangenen Wochenende im Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel eröffnete Ausstellung ist Christina Stahel aus Degersheim gewidmet und steht unter dem Titel «Handwerkskunst Holzschnitt». Denn eine geradezu meisterhafte Sorgfalt zeichnet die Schnitttechnik dieser Künstlerin aus, wie Jost Kirchgraber, Präsident des Kulturvereins Ackerhus, in einem Pressetext schreibt.

Eines der Werke von Christina Stahel. Bild: PD

Christina Stahel druckt mehrfarbige Blätter. Das heisst, sie schneidet ein Motiv in den Holzstock, färbt die Oberfläche mit einer hellen Farbe ein, druckt, schneidet weiter, färbt die Platte mit einer etwas dunkleren Farbe ein, druckt dasselbe Blatt wieder – und schon wird das Bild mehrfarbig. Dabei entstehen einerseits zarte, im Dunst verschwimmende Waldränder oder glänzende farbige Früchte, andererseits blau-weiss-grün sprühendes Wildwasser oder Gletscherfelder. In den Vitrinen des Museums lassen sich die bearbeiteten Holzstöcke bewundern.

Zur Ergänzung und als Anregung zum Vergleichen sind die Blätter von Christina Stahel in ein erweitertes Holzschnitt-Umfeld gestellt. Aus einer Privatsammlung ausgewählt, bilden vorwiegend Ostschweizer Holzschnitte aus dem 20. Jahrhundert einen aufschlussreichen Kontext. Neben Martha Cunz oder Ferdinand Gehr sind da auch zwei Toggenburger Künstler vertreten: Giovanni Müller aus Krinau sowie Hans Looser aus Ebnat-Kappel.