E-MOBILITÄT Stromtanken in der Espressopause: Raststätte Thurau ist Standort des ersten Schnellladehubs der Region Vier Säulen mit je 300 Kilowatt Leistung, acht Ladeplätze und ein Solardach: Bei der Raststätte Thurau Nord können E-Fahrzeug-Batterien in Minuten vollgetankt werden. Gofast schliesst damit eine Versorgungslücke im Dreieck Wil–St.Gallen–Kreuzlingen.

Vier Schnellladestationen und Strom vom Dach: So präsentiert sich die neue Stromtankstelle bei der Raststätte Thurau Nord. Bild: Andrea Häusler

Rund 580 Schnellladestationen mit Ladeleistungen zwischen 50 und 150 kW stehen, laut TCS, schweizweit zur Verfügung. Wobei Säulen mit mehr als 100 kW-Leistung dünn gesät sind – insbesondere an Autobahnen. Am dichtesten ist das Netz an der Strecke in Richtung Gotthard sowie an der A1 zwischen Winterthur und Bern. Die Ostschweiz hingegen präsentiert sich als Schnellladewüste: An der A1/A13 bot, bis zur Eröffnung der High-Power-Charger-Anlage Thurau Nord, nur die «Tankstelle» bei der Raststätte Heidiland in Sargans über 100 kW Leistung an.

35’000 Kilowattstunden Solarstrom

Die Basis für das Projekt wurde nach dem Umbau der Raststätte Ende 2020 gelegt. «Der Vorschlag der Zürcher Firma Gotthard Fastcharge AG (Gofast), unsere Raststätten mit ihren Hochleistungsladern auszustatten, kam zum richtigen Zeitpunkt», lässt sich Peter Hofstetter, CEO der Gruppe Thurau Raststätten, zitieren. Denn aufgrund der Entwicklung der Elektromobilität sei klar gewesen, dass ein Angebot mit ausreichend Ladeplätzen und Ladeleistung gewährleistet werden musste.

Nun stehen auf dem Parkplatz vier Schnellladesäulen mit über 300 kW Leistung. Diese versorgen acht Ladeplätze, die von einer 150 Quadratmeter grossen Photovoltaikanlage mit einer jährlichen Leistung von 35'000 Kilowattstunden überdacht sind. Die Durchfahrtshöhe macht die Anlage auch für batterieelektrische Transporter oder Busse nutzbar.

Gleiches Projekt auf der Südseite

Eine baugleiche Stromtankstelle ist bei der Raststätte Thurau Süd geplant. Noch sei das Bewilligungsverfahren nicht abgeschlossen, sagt Olivier Tezgören, Kommunikationsverantwortlicher von Gofast. Dennoch sei man zuversichtlich, die Bauarbeiten im Frühjahr aufnehmen und im Sommer abschliessen zu können. Ebenfalls noch dieses Jahr soll die Raststätte Walensee der Thurau-Gruppe mit Schnellladestationen erschlossen werden.

Bauherr und Investor ist überall Gofast, doch partizipiert die Raststätte Thurau AG am Gewinn. Die Strompreise seien, so Tezgören, standortabhängig. In der Thurau koste die Kilowattstunde 59 Rappen.

Kein PKW kann mit 300 kW geladen werden

300 kW Leistung, High-Power-Charging, das klingt nach Turbogeschwindigkeit. Ist es auch. Nur: Obwohl immer mehr Autos deutlich schneller als 50 kW laden können, gibt es derzeit kaum Personenwagen, welche diese Leistung voll nutzen können. Die Installation mache trotzdem Sinn, betont Olivier Tezgören. «Werden zur Rushhour oder zur Reisezeit zwei E-Autos pro Säule geladen, stehen je 150 kW zur Verfügung. Das macht das ‹Tanken› effizient.» Ausserdem sei es eine Investition in die Zukunft.

Niederhelfenschwil hat höchste «Elektro-Quote»

Wie rasant sich der Markt entwickelt, zeigen die Zahlen. 2022 waren in der Schweiz bereits 110'800 reine E-Autos immatrikuliert, 2,3 Prozent des Personenwagenbestands. Der Wert entspricht exakt dem E-Fahrzeuganteil von 6616 Autos im Kanton St.Gallen. Zwei Jahre zuvor waren kantonsweit 2509 E-Autos unterwegs gewesen (0,9 Prozent).

In den Gemeinden des Einzugsgebiets dieser Zeitung lag der E-Autoanteil im letzten Jahr punktuell sogar höher. Spitzenreiter ist Niederhelfenschwil (3 Prozent/59 Fahrzeuge), gefolgt von Zuzwil und Oberbüren (2,8/92) und Wil (2,7/359).