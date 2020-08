Dreamfactory eröffnet «Zauberwelten»: Rolf Knie trifft auf Bergfloh und Ex-Bachelorette Mit einem« magischen «Diner Spectacle» feierte Retonio Breitenmoser am Freitagabend sein 50-Jahr-Bühnenjubiläum sowie die Eröffnung des Zauber- und Bauchrednermuseums im Untergeschoss der Dreamfactory in Degersheim. Zu feiern gab es jedoch noch einiges mehr.

In einem kurzen, feierlichen Akt durchtrennte Rolf Knie das rote Band und gab damit den Weg zur Besichtigung der «Zauberwelten» frei. Bilder: Andrea Häusler

50 Jahre Bauchrednerpaar «Retonio und Toni», 50 Jahre Club Ostschweizer Magier, die Eröffnung des neuen Zaubermuseums auf 3000 Quadratmetern Fläche sowie der Kongress 2020 des Magischen Rings der Schweiz am heutigen Samstag sowie am Sonntag: In Degersheim trifft sich dieses Wochenende alles was in der nationalen Welt der Magie Rang und Namen hat. Wobei sich der Freitagabend vor allem feierlich gestaltete. Freunde, Bekannte und Wegbegleiter Breitenmosers blickten auf die Bühnenkarriere des Gastgebers zurück, liessen sich von weltmeisterlichen Zaubershows und dem atemberaubenden Auftritt der einheimischen «Queens of Quick-Change», Natalie Breitenmoser und Ex-Bachelorette Eli Simic faszinierenden.

Unter den rund 130 Gästen liessen sich zahlreiche bekannte Namen ausmachen. Allen voran Rolf Knie, dem die offizielle Eröffnung des Zauber- und Bauchrednermuseums oblag. Zugegen waren aber auch Bauchrednerkollegen wie Rollie Berner, Klibi, Marc Knittel und Fred Roby, der Zürcher Zauberkünstler und Illusionist Peter Marvey, Ex-Bergfloh Beat Breu, Raubtierdompteur René Strickler sowie der Unternehmer und Musikmanager Freddy Burger.