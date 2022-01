Dorfleben Quartierverein Bronschhofen fasst die Durchführung eines Quartierfests ins Auge Lässt es der Pandemieverlauf zu, soll das Dorfleben in Bronschhofen dieses Jahr wieder aktiviert werden. Die Idee eines Quartierfests wird bereits diskutiert, weitere Vorschläge sind willkommen.

Die ehemalige Wiler Stadtpräsidentin und heutige St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann besuchte den Neujahrsapéro des Quartiervereins Bronschhofen. Bild: Christof Lampart

Nach einem pandemiebedingt schwierigen Jahr 2021 möchte der Quartierverein Bronschhofen im Jahr 2022 wieder durchstarten. Aktuell wird im Vorstand sogar ein Quartierfest im kommenden Sommer diskutiert. Dies gab Vereinspräsident Kurt Hollenstein am Freitagabend im Rahmen der Neujahrsbegrüssung bekannt. Rund 30 Personen, darunter auch die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, trafen sich im Freien beim Unterstand auf der Höhe der Würe bei Pizza, Punsch und Glühwein.

Die Besucherinnen und Besucher liessen sich im Freien Pizza schmecken. Bild: Christof Lampart

Schöne Tradition für Regierungsrätin Hartmann

Die ehemalige Wiler Stadtpräsidentin und heutige Chefin des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen sagte, sehr gerne der Einladung gefolgt zu sein. «Für mich ist das eine schöne Tradition, die ich gerne weiterführe und nicht missen möchte. Eigentlich hätte ich einen anderen Termin gehabt, doch der wurde abgesagt, sodass ich mich spontan dazu entschieden habe, zu kommen», so Hartmann.

Präsident Kurt Hollenstein. Bild: Christof Lampart

Kurt Hollenstein freute sich über «alle, die sich von Corona nicht so geängstigt haben, dass sie heute trotzdem gekommen sind». Gerne hätte er mehr Personen begrüsst. «Aber es scheint so, dass sich viele Leute erst wieder daran gewöhnen müssen, mit anderen etwas zu unternehmen, die nicht zwangsläufig alle zum engsten Familien- oder Freundeskreis gehören», mutmasste Hollenstein.

Quartierfest nach den Sommerferien?

Das Jahr 2021 sei für alle Menschen, aber auch für den Quartierverein Bronschhofen, «ziemlich hart» gewesen. Viele geplante Anlässe, wie zum Beispiel die Neujahrsbegrüssung und die Hauptversammlung, habe man ganz absagen müssen. Lediglich die gutbesuchte Herbstwanderung konnte stattfinden. Es sei nun aber «an der Zeit, dass sich das wieder ändert», so Hollenstein.

Rund 30 Personen trafen sich zum Neujahrsapéro. Bild: Christof Lampart

Man habe sich schon im Vorstand des Quartiervereins Bronschhofen erste Gedanken darüber gemacht, wie man in diesem Jahr bei einem guten Pandemieverlauf wieder Leben ins Dorf bringen könne. «Wir hatten bereits erste Gespräche darüber, ob wir in diesem Jahr nach den Sommerferien vielleicht wieder ein Quartierfest durchführen könnten. Es ist zwar noch nichts spruchreif, aber ein lohnendes Ziel wäre es für mich auf jeden Fall», erklärte Hollenstein. Er betonte, auch für weitere Vorschläge offen zu sein. «Wenn es die Pandemie und unsere Ressourcen erlauben, sind wir gerne dazu bereit, uns gute Ideen anzuhören», so Hollenstein.