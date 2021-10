Dorfleben Dank einer Stiftung erhält Bichwil bald Begrüssungstafeln – die Bevölkerung lieferte bei einem Wettbewerb die Gestaltungsideen 24 Ideen für die Gestaltung von Begrüssungstafeln hat die Stiftung Dorfleben Bichwil erhalten. Ende November gibt sie die Gewinneridee des Wettbewerbs bekannt. Bereits nächstes Jahr sollen die Tafeln an den drei Dorfeingängen stehen.

Die Jury bei der Bewertung der eingegangenen Projektideen. Bild: PD

Walter Bleichenbacher aus Bichwil ist viel unterwegs. Dabei fielen ihm die Tafeln auf, die oft an Ortseingängen Menschen willkommen heissen. «Das wäre doch auch etwas für mein Dorf», dachte er sich. Bleichenbacher brachte die Idee in der Stiftung Dorfleben Bichwil zur Sprache, in dessen Rat er seit drei Jahren sitzt. Und die Kolleginnen und Kollegen dort waren begeistert.

Wenn alles klappt, sollen bereits nächstes Jahr solche Begrüssungstafeln die drei Ortseingänge West, Ost und Nord von Bichwil zieren. Ende November wird die Stiftung enthüllen, wie die Tafeln aussehen werden. Denn für die Gestaltung wurde ein Wettbewerb in der Bevölkerung ausgerufen.

Der Ortseingang von Bichwil von Oberuzwil her. Auf der Wiese rechts im Bild soll eine der Tafeln stehen. Bild: PD

Stiftung hat Finanzmittel und sucht Ideen

Die Stiftung Dorfleben Bichwil entstand aus der Dorfkorporation, als diese 2011 die Elektrizitätsversorgung verkauft hat. «Da das Geld aus dem Verkauf den Korporationsbürgerinnen und -bürgern gehört, wurde die Stiftung gegründet», sagt Präsident Silvan Brun im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Stiftung hat zwei Ziele, wie Brun erklärt. Erstens die Förderung nachhaltiger Energie, indem die ehemalige Bürgerschaft der Dorfkorporation finanzielle Beiträge für entsprechende Vorhaben erhält. Und zweitens die Förderung des Dorflebens. Der Stiftungspräsident sagt:

«Wir sind in der privilegierten Situation, dass Finanzmittel vorhanden sind.»

Für Projekte, die mit dem Geld umgesetzt werden sollen, ist die Stiftung auf Ideen aus der Bevölkerung angewiesen. So wie es Walter Bleichenbacher mit den Begrüssungstafeln gemacht hat.

Zum Teil mehrere Stunden Arbeit investiert

Anfang dieses Jahres hat der Stiftungsrat das Projekt angepackt, wobei schnell klar wurde, dass mittels eines Wettbewerbs die ganze Bichwiler Bevölkerung einbezogen werden soll. Bleichenbacher sagt: «Im April haben wir alle Bichwilerinnen und Bichwiler per Brief aufgerufen, bis im Juli ihre Ideen und Vorschläge einzureichen.»

Dem Schreiben lag ein Anforderungskatalog bei, den die Tafeln erfüllen müssen. Zum Beispiel darf aufgrund der Baubewilligung die Fläche von sieben Quadratmetern nicht überschritten werden. Weiter ist unter anderem eine Werbemöglichkeit für Vereins- und Dorfveranstaltungen gefordert. Sie hätten gewerweisst, wie viele Ideen eingereicht werden, sagt Bleichenbacher. 24 waren es schliesslich – weit mehr als erhofft.

«Das hätten wir nie gedacht, wir waren sehr überrascht.»

Zwar könne auch das ausgeschriebene Preisgeld eine Rolle gespielt haben, doch die Idee sei in der Bevölkerung wirklich gut angekommen. In einige Projekteingaben seien mehrere Stunden Arbeit gesteckt worden. Neben einfachen Zeichnungen wurden auch Computervisualisierungen und ganze Mappen eingereicht. Selbst das Couvert wurde in einem Fall speziell gestaltet. Das Ideenspektrum reicht von rechteckigen Tafeln mit schöner Beschriftung, über die Konturen des Kirchturms bis hin zur Stele mit einer digitalen Anzeige.

Rangierung fiel eindeutig aus

Der Stiftungsrat hat die 24 Vorschläge zuerst anhand eines Kriterienkatalogs bewertet und die zwölf besten danach einer Jury vorgelegt. Diese bestand aus drei Mitgliedern des Stiftungsrats sowie vier Männern und Frauen aus der Bevölkerung, die Wissen aus der Holz- und der Metallbranche, der Grafik und der Architektur mitbringen.

Obwohl die Jurymitglieder die Projekte individuell bewertet haben, fiel die endgültige Rangierung sehr eindeutig aus, wie Bleichenbacher sagt. Er ist der einzige, der die Namen der Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer kennt. Für die Jurierung wurden die Projekte anonymisiert.

Ursprünglich wollte die Stiftung den Wettbewerb an einem Dorfbrunch im November auflösen. Weil dieser coronabedingt auf nächsten Frühling verschoben wurde, wird es stattdessen Ende November eine Rangverkündigung mit Apéro geben, zu der alle Wettbewerbsteilnehmer eingeladen sind.

Landbesitzer haben bereits provisorisch zugesagt

«Die Umsetzung der Idee werden wir mit der Gewinnerin oder dem Gewinner besprechen», sagt Brun. Er hofft, dass sich die Person einbringen kann. Eine 1:1-Umsetzung der Gewinneridee habe die Stiftung im Wettbewerb nicht versprechen können, vielleicht seien noch Anpassungen nötig.

Steht das definitive Projekt, muss die Baubewilligung eingeholt werden. Die Landbesitzer an den drei Dorfzugängen hätten in Vorgesprächen bereits grundsätzlich ihr Okay gegeben, sagt Brun. Vor der Umsetzung werde mit ihnen noch ein kleiner Vertrag aufgesetzt.