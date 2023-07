JUBILÄEN Züberwangen feiert gleich doppelt: Doch dem Pfarrer war es im Gottesdienst zu wenig laut Mit dem Dorffest wurden am Sonntag zwei Jubiläen begangen. Einerseits ehrte man die katholische Kirche Maria Magdalena für ihr 600-jähriges Bestehen. Andererseits besteht das Pfarreiheim seit 40 Jahren.

Pfarrer Didier Mungilingi probierte als Erster den Hau den Lukas. Bild: Christoph Heer

«Die Stimmung ist schon ganz ordentlich. Aber geht da noch mehr?» So die Frage von Pfarrer Didier Mungilingi an die Besucher des Festgottesdienstes. Doch mit der akustischen Antwort war er nicht zufrieden. «Das geht doch sicher noch lauter», so seine zweite Aufforderung. Die Besucher legten in der voll besetzten Kirche noch einige Dezibel obendrauf.

600 Jahre Kirche Maria Magdalena Züberwangen wurde gefeiert. Wobei laut Aussage von Kirchenverwaltungsrat Herbert Wehrli nicht alles am Gotteshaus schon so alt ist. «Nichtsdestotrotz sieht man unserer katholischen Kirche ihr Alter schon an. So sind wir in Vorbereitung einer Sanierung», sagte Wehrli.

Doch am Sonntag wurde nicht saniert, sondern gefeiert. «Dieser Anlass soll auch ein Aufbruch sein», sagte Franz Kreissl, der den Festgottesdienst als Leiter Pastoralraum des Bistums St.Gallen mitgestaltete. Als Festredner stand Kreissl auch den Fragen von OK-Mitglied Cécile Brunner Red und Antwort. «Wir dürfen stolz sein, eine solch schöne Kirche zu haben. Ich wüsste gerne, was Maria Magdalena dazu sagen würde», sagte Franz Kreissl augenzwinkernd.

Die Bürgermusik Zuzwil begleitete den Festakt. Bild: Christoph Heer

Viel Musik und Gesang

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten machte am Sonntagmorgen das «Ensemble Musiclife» von der Jugendmusikschule Wil-Land. Schon hierzu füllte sich das Festzelt neben der Kirche bis fast auf den letzten Platz. Überhaupt standen die eröffnenden Feierlichkeiten im Fokus von viel Musik und Gesang. So begleitete ein Projekt des Kirchenchors den Festgottesdienst. Der Männerchor Zuzwil-Züberwangen und die Bürgermusik Zuzwil liessen es sich ebenfalls nicht nehmen, der Veranstaltung aktiv beizuwohnen.

Im Verlaufe des Tages verlagerte sich das Geschehen auf das Areal rund um die Kirche. Traktörlirennen, Fliegen am Seil (vom Kirchturm herab), Hau den Lukas, Strassenmalen, Marktstände und vieles mehr waren Teil des Dorffestes.