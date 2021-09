Dorffest Fliegende Frösche, Gigälisuppe und Schlorziflade: Das war die Chilbi Bichwil Genau so muss eine Chilbi sein: Sommerwetter, viele Besucher, interessante Marktstände, viele Spielmöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Essensangebot.

Dorffeststimmung an der Bichwiler Chilbi. Bild: Christoph Heer

Da fliegen sie, die grünen Frösche. Einige landen im Ziel, andere hingegen fliegen meterweit über das Ziel hinaus. Das spielt aber keine Rolle, der Spass ist riesig. Am Stand nebenan gibt es Gigälisuppe, dahinter Spielzeuge so weit das Auge reicht und weiter unten, in Richtung Schulareal warten Schlorzifladen, Käsefladen, Vermicelles, Glace, oder eine Runde Armbrustschiessen.

Die Mutigen wagen sich auf diese Schaukel. Bild: Christoph Heer

Die mutigsten setzen sich auf ein Karussell oder lassen sich beim Trampolin-Bungee einspannen. Das ganze Dorf trifft sich, aber nicht nur. Denn an den Autoschildern wird schnell erkenntlich, dass auch Thurgauer, Schaffhauser oder gar Bündner hier sind.

Auch die Kinder haben an der Chilbi Bichwil ihren Spass. Bild: Christoph Heer

Mitglieder von rund 20 Vereinen und unzählige Helferinnen und Helfer sorgten für einen tadellosen Ablauf der zwei Chilbitage vom vergangenen Wochenende. Jubel hallt über das Gelände, als ein Werfer alle Büchsen abgeräumt hat, Kinderträume werden wahr, wenn Mutter oder Vater das gewünschte Spielzeug kaufen und die Gemütlichkeit wird sowieso ganz gross geschrieben.