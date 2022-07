Diplome erhalten Bühler gratuliert 73 Lernenden zum Lehrabschluss – der Notenschnitt aller Auszubildenden beträgt 5,007 14 Frauen und 59 Männer aus acht Lehrberufen haben beim Technologiekonzern an den Standorten Uzwil und Appenzell erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. 49 der 73 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger werden ihre Karriere bei Bühler weiterführen.

Stefan Scheiber (rechts), CEO bei Bühler, überreicht den Calvin Grieder Award an Johann Nagel (Mitte), Berufsbildner Bühler Südafrika. Bild: PD

Die Freude am Dienstagabend war allgegenwärtig. Nicht nur darüber, dass die 73 jetzt ehemaligen Lernenden so gute Ergebnisse erzielt haben, sondern auch deshalb, dass der Lehrabschluss dieses Jahr wieder gebührend gefeiert werden konnte; ohne Mindestabstand und mit den Familien ohne Personenbegrenzung.

Die 73 Lernenden haben ihre Lehrabschlussprüfung mit einem Gesamtschnitt von 5,007 bestanden. 16 Lernende haben Abschlussprüfungen mit den herausragenden Noten 5,3 bis 5,8 abgelegt. Christof Oswald, Head of Human Resources, hob in seiner Festrede im Gemeindesaal in Uzwil die grosse Teamleistung hervor.

Stefan Scheiber, CEO bei Bühler, gratulierte allen Lernenden und blickte bei seiner Rede zu den Ehrungen auf seinen eigenen Werdegang zurück. «Es gibt nicht den einen richtigen Weg im Leben. Umwege oder gar Niederlagen sind ebenfalls wichtig, um den eigenen richtigen Weg zu finden.»

Zweidrittel beschäftigt Bühler jedes Jahr weiter

Abgeschlossen haben 15 Automatikerinnen und Automatiker, 18 Konstrukteurinnen und Konstrukteure, 11 Anlagen- und Apparatebauer, 4 davon in Appenzell, 11 Polymechaniker, 13 Kaufleute, 4 Informatiker, 1 Industrielackierer und 1 Logistiker.

49 der 73 nun ehemaligen Lernenden treten Anfang August als Mitarbeitende ins Unternehmen ein und führen ihre Karriere bei Bühler fort. Das sind rund zwei Drittel des Abschlussjahrgangs und entspricht dem langjährigen Mittel.

73 stolze Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger konnten am Dienstagabend ihren Erfolg feiern. Bild: PD

Im Rahmen der Feier wurden aber nicht nur die Lernenden geehrt. Stefan Scheiber holte die Übergabe des Calvin Grieder Awards 2020 nach und übergab den Award für die besten Berufsbildner bei Bühler für das Jahr 2022 an Karin Wälti, die bei Bühler berufsübergreifende Projekte während der Ausbildung verantwortet. Der Preis von 2020 ging an Johann Nagel, Berufsbildner bei Bühler Südafrika, der zusammen mit drei Lernenden Gast war.

Ausbildung für die Zukunft

«Wir freuen uns auf 11 Frauen und 67 Männer, die ihre Berufsreise bei uns beginnen werden», sagt Andreas Bischof, Leiter der weltweiten Berufsbildung bei Bühler. «Die grosse Anzahl der Lernenden, die guten Abschlussnoten, die überwältigende Zahl derer, die nach der Ausbildung ihre Karriere bei uns fortsetzt, zeigt, dass unsere nachhaltige Strategie bei der Berufsbildung erfolgreich und richtig ist», so Bischof abschliessend. (pd)