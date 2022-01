Digitalisierung Wünsche für die e-City-App von Wil: Kulturvereine wollen eine flexible Eventagenda Ende 2021 lancierte Wil die App e-City Wil. Mit ihr soll dem Gefühl «In Wil ist nichts los» offensiv begegnet werden. Nun wurden Kulturvereine gefragt, was die App können sollte, um mehr Leben in die Stadt zu bringen.

Die Vertreter der Wiler Kulturvereine zeigten sich sehr interessiert am neuen digitalen Informations- und Vernetzungsangebot der Stadt Wil, nahmen doch über 50 am Infoabend in der Tonhalle teil. Bild: Christof Lampart

Eins war am Mittwochabend in der Wiler Tonhalle ersichtlich: Genug Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, um die digitale Plattform e-City Wil bekannt zu machen, fanden sich doch auf Einladung der Stadt Vertreterinnen und Vertreter von über 50 städtischen Kulturvereinen ein.

Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Christof Lampart

Die Frage, ob das Vorhaben gelingt, ist indes eine ganz andere. Stadtpräsident Hans Mäder machte jedoch deutlich, dass er die App als ein wertvolles Instrument erachtet, um nach Corona das gesellschaftliche Leben wieder in Schwung zu bringen. «Die App soll kein Marketingkanal sein, der mehr auswärtige Besucher bringt. Wir wollen mit der e-City Wil erreichen, dass die Menschen nach zwei Jahren Homeoffice wieder vermehrt in die Stadt gehen, um echten Leben Leute zu treffen – und nicht nur digital», so Mäder. E-City Wil soll so ein Instrument für die Wilerinnen und Wiler selbst sein.

Interne Vereinskommunikation ermöglichen

Die App wurde von der St.Galler Werbeagentur Ammarkt entwickelt. Deren Geschäftsführer, Marcel Odermatt, erklärte den Vereinen, wie sie diese einsetzen könnten. Es sei denkbar, dass die Vereine ihre Kommunikation über e-City Wil laufen lassen. «Wir können interne Massenkommunikationskanäle aufsetzen, die nur für Vereinsmitglieder zugänglich sind – ohne, dass diese ihre Telefonnummer oder die eigenen Kontakte angeben müssen», so Odermatt.

Auch sei vorgesehen, dass man das Tool für die Mitgliederwerbung, fürs Crowdfunding oder exklusive Inhalte für die eigenen Mitglieder nutzen könne. «Es gibt einen Bereich, der nur für ihren Verein reserviert ist. Dort könnten Sie Mehrwerte für ihre Mitglieder schaffen», erklärte Odermatt.

Gewinne dienen der Weiterentwicklung

Ammarkt-Geschäftsführer Marcel Odermatt. Bild: Christof Lampart

Odermatt versicherte, dass über e-City Wil keine Nutzerdaten gesammelt und schon gar nicht an Dritte weiterverkauft würden, wie das gängige Social-Media-Firmen machten. Die digitale Plattform sei ein nicht profitorientiertes Unternehmen. Etwaige Gewinne – zum Beispiel durch Werbung – würden vollumfänglich in die Weiterentwicklung von e-City Wil gesteckt und so der Wiler Bevölkerung zugutekommen. Damit aber eine nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt werden könne, sei nun die aktive Mitarbeit der Vereine gefragt. Diese sollten nicht nur Inhalte kreieren, sondern auch ihre Bedürfnisse an die App kundtun, denn «ohne Input gibt es nun mal keinen Output», so Odermatt.

Und die Wiler Kulturvereine äusserten ihre Wünsche. So wünschten viele einen übersichtlichen Eventkalender, bei dem sich Interessierte direkt und unkompliziert für einen Event anmelden könnten. Auch sollte die Agenda langfristig so angelegt sein, dass Vereine schon weit im Voraus etwaige Terminkollisionen bemerken und untereinander absprechen könnten. Aktuell werden die Daten der Vereine in der Startphase noch direkt von Ammarkt erhoben und aufgrund der angestrebten Einheitlichkeit nach einem vorgegebenen Muster verarbeitet. Sobald die Vereinsprofile aber einmal festgelegt seien und e-City Wil richtig zu laufen komme, sei es angedacht, dass die dann jeweiligen verantwortlichen Administratoren der Vereine die Profile und Inhalte selbst per Desktop erfassen und bearbeiten könnten.

Chat ja, aber nur mit gutem Filter

Generell wurde das Angebot eines offenen (Vereins-) Chats begrüsst, der von allen Nutzerinnen und Nutzern niederschwellig zu bedienen sei. Zugleich wurde angemahnt, dass dieser leicht mit Filtern einzustellen sein sollte, damit ein Nutzen für die Vereine und ihre Mitglieder da sei. Selbstredend seien auch Verlinkungen auf die eigenen Vereinswebseiten und weitere Angebote wie Onlineshops etc. möglich.

Ein weiterer, mehrfach geäusserter Wunsch war, wenn auch nicht spezifisch auf e-City Wil gemünzt, dass man Wiler Kulturveranstaltungen in Zukunft nur noch an einer Stelle melden müsste – und dass dann von dort aus, alle Informationen an alle Medien weitergeleitet würden.