Digitalisierung «Hoi-Paket», Sharing-Tool und eine neue Onlineplattform: Das sind die drei Ideen der Smart Region Toggenburg Fünf Toggenburger Gemeinden wollen herausfinden, welchen Nutzen die Digitalisierung für die Gemeinde und die Bevölkerung haben kann. Die Smart Region Toggenburg hat in einer Veranstaltung drei Ideen vorgestellt. Bis Ende Jahr wird nun der Aktionsplan ausgearbeitet.

Fünf Toggenburger Gemeinden wollen die Digitalisierung in ihren Gemeinden vorantreiben. Bild: Milanvirijevic / iStockphoto

Derselbe Saal in der Büelen in Nesslau und viele vertraute Gesichter unter den Anwesenden, die sich für die Digitalisierung im Toggenburg interessieren: Genau sechs Monate nach der Startveranstaltung des Projektes «Smart Region Toggenburg» wurden vor kurzem drei Projektideen vorgestellt, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Sie sollen in der Smart Region Toggenburg sinnvolle Vernetzung in den Lebensbereichen Mobilität, Wohnen, Arbeiten und Umwelt fördern.

Drei konkrete Projektideen vorgestellt

In zehnminütigen Pitches wurden die Projektideen präsentiert: das «Hoi-Paket» zur Begrüssung von neu Zugezogenen, das Sharing-Tool «Toggenburg teilt» und eine Onlineplattform für das ganze Tal, die als Informationsfläche die Bevölkerung auf dem Laufenden halten soll.

Im Mittelpunkt der Visionen der Denkerinnen und Denker der Smart Region Toggenburg steht die Onlineplattform. Sie soll künftig die erste Anlaufstelle für Informationen im und rund ums Toggenburg sein. Die Inhalte der Plattform sollen abwechslungsreich sein, damit möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer davon angesprochen werden, erklärt Projektleiterin Martina Dumelin auf Anfrage. Sie ergänzt:

«Gemeindeinformationen, Veranstaltungstipps, Einkaufsmöglichkeiten, Vereinsneuigkeiten und vieles mehr sollen künftig alle gesammelt an einem Ort aufrufbar sein.»

Auch die beiden anderen Projektideen sollen über die Online-Plattform umgesetzt werden. Mit dem «Hoi-Paket» für Zugezogene möchte man die Toggenburger Willkommenskultur verkörpern. Ein kleines Geschenk der Gemeinde und der Verweis auf die Plattform soll den Neuankömmlingen das Einleben in den Alltag erleichtern, sagt Martina Dumelin.

Ein weiteres Alltagsproblem möchte man mit der dritten Idee angehen. So könnten über das geplante Sharing-Tool Gegenstände unter Privaten für den kurzfristigen Gebrauch ausgeliehen werden.

Dabei stehe laut Dumelin der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund: «Werkzeug, einen Veloständer für das Auto oder eine Hot-Dog-Maschine – alles Dinge, die man nur wenige Male nutzt, warum dann extra kaufen?» Viel sinnvoller sei der Austausch dieser Gegenstände unter der Bevölkerung für den einmaligen Gebrauch, führt die Projektleiterin aus.

Engagierte Ausarbeitung der Massnahmen

Nach der Präsentation der Projektideen diente eine Rückmeldeschlaufe in Gruppenarbeit dazu, die Ideen weiterzudenken sowie Fragen und konstruktive Kritik einzubringen. «Es hat mich beeindruckt, mit welcher Motivation alle zusammenarbeiteten, um konkrete Massnahmen zu entwickeln», wird Martina Dumelin in der Medienmitteilung zitiert.

Was geschieht nun weiter? Aus den präsentierten Projektideen und den gewonnenen Erkenntnissen werde bis im November der Aktionsplan für die beteiligten Gemeinden Ebnat-Kappel, Lichtensteig, Mosnang, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann erarbeitet, erklärt Dumelin weiter.

«Dann sind die Gemeinden aufgefordert zu entscheiden, ob, wann und welche Massnahmen sie umsetzen werden.»

An der Ergebnisveranstaltung wurden drei Ideen präsentiert. Bild: PD

«Miteinander lässt sich viel erreichen»

«Wir sind unterschiedliche Leute, die mit ihrem Wissen, ihrer Ansicht und ihrer Herkunft in kurzer Zeit einiges bewegen konnten. Die drei Ideen zeigen: Miteinander lässt sich viel erreichen», sagte Initiant Daniel Blatter von der Region Toggenburg gemäss Medienmitteilung, als er auf das vergangene Halbjahr zurück blickte.

An der Startveranstaltung im März wurden fünf Handlungsfelder mit dem Potenzial für eine Digitalisierung definiert. 15 Personen hatten sich spontan bereit erklärt, freiwillig mögliche Massnahmenvorschläge aus den Handlungsfeldern zu entwickeln. In vier bis sieben Treffen in den Sommermonaten erarbeiteten sie die Projektideen «Hoi-Paket», Sharing-Tool und Onlineplattform.

Die weiteren Handlungsfelder für eine optimierte Mobilität und Besucherlenkung wurden im aktuellen Projekt Komo Mobilitätsökosystem Nesslau/Toggenburg beziehungsweise in die drei Projektideen integriert. Blatter sagte abschliessend, er hoffe, dass die fünf Gemeinden nun den Mut fänden, die Projekte umzusetzen.