Nach der Pause über die Frühlingsferien findet in der Tonhalle wieder eine Parlamentssitzung statt. An der vierten Sitzung in diesem Jahr stehen der Geschäftsbericht der Stadt sowie die Jahresrechnung der Stadt und der Technischen Betriebe Wil auf der Traktandenliste. Nebst diversen Interpellationen wird zudem darüber abgestimmt, ob für die Zwischennutzung und das Raumprogramm der Liegenschaft «Zum Turm» Kredite gesprochen werden sollen. Wir berichten am Donnerstagabend mit einem Liveticker aus der Tonhalle vom Stadtparlament. Zu finden ist dieser ab 17 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (mas)