«Wir verlieren einen grossartigen Menschen»: Die Uzwiler Firma Bühler trauert um Konzernleitungsmitglied Dieter Vögtli, Mitglied der Konzernleitung von Bühler, ist am vergangenen Freitag an den Folgen einer kurzen, schweren Krankheit verstorben. Dieter Vögtli leitete die globale Organisation von Service & Sales des Unternehmens.

Dieter Vögtli war seit 2004 bei Bühler. Bild: PD

«Wir verlieren einen grossartigen Menschen, einen einflussreichen Manager und einen engen Freund», sagt Stefan Scheiber, CEO der Bühler Group, in einer Mitteilung des Unternehmens. Dieter Vögtli war diplomierter Maschineningenieur der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). Er begann seine Karriere als weltweit tätiger Kraftwerksinbetriebnahme-Ingenieur bei der Schweizer Brown Boveri Co. 2004 kam er zu Bühler, zunächst als Länderchef China, ab 2009 auch als Head of Bühler Group Asia Pacific.

Seine unternehmerische Haltung und sein tiefes Marktverständnis kombinierte er mit ausgeprägtem Einfühlungsvermögen für Kunden und seine Teams, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit habe er Anteil am Wachstum und Erfolg von Bühler in den vergangenen 16 Jahren gehabt, insbesondere in Asien. In seinen Funktionen war Dieter Vögtli auch Mitglied der Konzernleitung von Bühler.

Nachdem er die Verantwortung für Asien seinem Nachfolger übergeben hatte, kehrte er 2018 mit seiner Familie in die Schweiz zurück. Laut CEO Scheiber war Vögtli für seine Zielstrebigkeit und seinen Unternehmergeist bekannt.

«Dadurch hat er für Bühler und sich einen grossartigen Ruf geschaffen. Wir sind Dieter Vögtli für seine 16-jährige Tätigkeit im Unternehmen zu grossem Dank verpflichtet. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie.»

Samuel Schär wird Head of Service & Sales

Samuel Schär übernimmt die Leitung der globalen SAS-Organisation. Bild: PD

Samuel Schär übernimmt die Verantwortung als Leiter der globalen SAS-Organisation, zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als CEO des Geschäftsbereichs Advanced Materials. Diese interne Nachfolge wurde bereits seit längerem vorbereitet. Schär ist seit 2002 bei Bühler tätig. Im Jahr 2005 übernahm er die Leitung der damals neu gegründeten Business Unit Nanotechnology, später zeichnete er für die Business Area Grinding & Dispersing verantwortlich. 2013 wurde Samuel Schär in die Konzernleitung befördert als er die Leitung des Geschäftsbereichs Advanced Materials übernommen hat.