Diese Wilerin ist eine Kämpferin - und bald Switzerland's next Topmodel?

Die ProSieben-Sendung Switzerland’s next Topmodel (SNTM) feiert dieses Jahr Premiere. Die Sendung ist das Schweizer Pendant zum bekannten deutschen Format Germany’s next Topmodel. Im Unterschied zur deutschen Sendung treten bei SNTM nicht ausschliesslich Frauen, sondern auch Männer gegeneinander an. Die Rolle von Heidi Klum nimmt dabei die 21-jährige Manuela Frey ein. Sie ist Host und Jurymitglied bei der Model-Show. Die Aargauerin ist derzeit das erfolgreichste aktive Schweizer Topmodel. Sie lebt und arbeitet seit sechs Jahren in New York. Mit ihr in der Jury sitzt unter anderem Papis Loveday, der als das erfolgreichste farbige Male-Model der Welt gilt. Bei «Germany’s next Topmodel» lehrte er Heidis Models den perfekten Walk auf dem Laufsteg. Ausserdem war er bereits bei Austria’s next Topmodel als Juror tätig.

Des Weiteren werden in der SNTM-Jury auch die beiden Herren des deutschen Männermode-Blogs Dandy Diary sitzen. Modejournalist David Roth und der studierte Politikwissenschaftler Jakob Haupt setzen sich intensiv mit Mode und Trends auseinander und eignen sich deshalb ideal als Juroren für SNTM. Dandy Diary sind provokant, exzentrisch und kennen sich im Fashion-Business aus. Die Macher von «Switzerland’s next Topmodel» versprechen von ihrer ersten Staffel viele Folgen mit bewegenden Emotionen, herausfordernden Competitions und spannenden Entscheidungen. Wer schliesslich auf dem Model-Thron sitzen wird und sich «Switzerland’s next Topmodel 2018» nennen darf, wird am 23. November im Live-Finale in Zürich entschieden, präsentiert von der TV-Moderatorin Alexandra Maurer.

Sendestart von «Switzerland’s next Topmodel» ist am Freitag, um 20.15 Uhr, auf ProSieben Schweiz. (mid)