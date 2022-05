Diebstahl Schilderdiebstahl: Was Lustdorf und Zuzwil verbindet – oder eben nicht Eine obskure Sammelleidenschaft, Nervenkitzel oder blosse Langeweile? Schon zum zweiten Mal innert knapp drei Jahren wurden in Zuzwil Ortstafeln entwendet. Schilderklau ist ein Problem, das auch andere Gemeinden kennen.

Bereits zum zweiten Mal ist die Ortseinfahrt aus Richtung Wuppenau von einem Schilderdiebstahl betroffen. Bild: Andrea Häusler

Wie bereits im Sommer 2019 werden derzeit Passanten und Besucherinnen in Zuzwil von leeren Ortsschilderrahmen begrüsst. Zurückgeblieben ist das Temposignal. Damit entgehen die 50-Jährigen immerhin dem Generalverdacht, solche Verkehrstafeln für Geburtstagszwecke zu missbrauchen. Anders waren die Präferenzen Ende Oktober in Andwil, wo vier Generell-50-Schilder abhanden gekommen waren. Zwei wurden später allerdings wieder vor dem Bauamt abgelegt.

Keinem Muster folgten hingegen die Schilderdiebstähle vor Jahresfrist im thurgauischen Bussnang: Entwendet wurde, was am Weg stand – Steigungsschilder, Geschwindigkeitsangaben und Wegweiser. Von gut einem halben Dutzend Signaltafeln war damals die Rede.

Zuzwil – ein spezieller Name?

Was am Ortsschild Zuzwil besonders ist, bleibt wohl ein ungelöstes Rätsel. Denn diebstahlgefährdet sind ansonsten vor allem Schilder mit speziellen Ortsnamen. Wie etwa Lustdorf in der Gemeinde Thundorf, wo die Tafeln bereits mehrfach ersetzt werden musste, wie Ulrich Künzi, Bezirkschef 3 des Thurgauer Tiefbauamts unlängst gegenüber der «Thurgauer Zeitung» sagte.

Egal ob Zuzwil, Andwil, Bussnang oder Lustdorf – Schilderdiebstähle verursachen Ärger und Kosten. Entsprechend verärgert reagiert Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger, der das Ganze schlicht «mühsam» findet. Ersetzt seien die gestohlenen Schilder noch nicht, aber bestellt. Rund 400 Franken kostet eine beidseitig beschriftete Ortstafel und nur selten können die Täterschaften zur Rechenschaft gezogen werden.

Täterschaft nicht eruiert

Dies trifft auch auf die Ortschilderdiebstähle von 2019 in der Gemeinde Zuzwil zu, wie Hanspeter Krüsi, Kommunikationschef der St.Galler Kantonspolizei sagt:

«Obwohl Strafanzeige gestellt worden war, konnte die Täterschaft bisher in keinem der Fälle ermittelt werden.»

Krüsi bestätigt, dass es immer wieder zum Diebstahl von Signaltafeln komme, sagt aber: «Dies ist marginal. Es handelt sich um vielleicht zwei bis drei Stück pro Jahr.» Wobei er einräumt, dass wohl nicht alle Diebstähle der Polizei gemeldet würden.