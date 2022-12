Diebstahl In Kirchberg entwenden und manipulieren Unbekannte seit einigen Wochen Verkehrsschilder – das hat verheerende Auswirkungen auf die Strassenverkehrssicherheit Unbekannte schrauben in Kirchberg Geschwindigkeitsschilder und Wegweiser ab und verursachen damit gefährliche Verkehrssituationen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Der leere Metallrahmen zeigt: Hier fehlt ein Schild. Bild: PD

In der Gemeinde Kirchberg verschwinden Verkehrsschilder. Dies geht aus dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde hervor. Durch diese «Streiche» können gefährliche Verkehrssituationen entstehen, heisst es darin weiter.

Zu den Vorfällen kommt es bereits seit einigen Wochen. So wurden Verkehrsschilder wiederholt abgeschraubt und gestohlen oder an einem anderen Ort falsch montiert. Diese «Streiche» verursachen einen unnötigen Aufwand und Kosten für die Gemeinde, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Je nachdem, um was für ein Schild es sich handelt, kann es zu gefährlichen Situationen im Strassenverkehr kommen. So wurde beispielsweise eine 50er-Tafel dorfauswärts montiert, was zur Folge haben kann, dass Verkehrsteilnehmer innerorts fälschlicherweise mit 80 Kilometern pro Stunde unterwegs sind.

Grosses Gefahrenpotenzial

Über die Beweggründe der Täterschaft kann die Gemeinde nur mutmassen. Gewisse Ortsschilder oder Wegweiser könnten möglicherweise entwendet worden sein, um sie zu Hause aufzuhängen.

Auf Anfrage erteilte die Medienstelle der Kantonspolizei St.Gallen Auskunft über den vorliegenden Straftatbestand. Die dreisten Diebe müssen, falls sie erwischt werden, mit einer Busse rechnen. Es ist nämlich verboten, ein Signal zu versetzen oder zu beschädigen. Wurde die Beschilderung ausserdem mit der Absicht entwendet, sich diese ins Wohnzimmer zu stellen, liegt eine Bereicherungsabsicht vor. Die Täterinnen und Täter müssten sich demnach des Diebstahles verantworten.

Ähnliche Vorfälle sind der Kantonspolizei bereits aus anderen Gemeinden bekannt. In der Vergangenheit wurden in Uzwil und der Gemeinde Waldkirch Ortstafeln entwendet. Dass aber Signaltafeln und Geschwindigkeitsschilder geklaut werden, komme im Kanton nur sehr selten vor. Ein allgemeines Motiv für die Taten gebe es nicht. Warum die Täter so handeln, unterscheide sich von Fall zu Fall.

«Durch unsere Mitarbeitenden und Hinweise aus der Bevölkerung konnte die fehlende oder manipulierte Beschilderung bisher schnell ersetzt oder korrigiert werden», sagt Marc Rudolf, Leiter Tiefbau, Verkehr und Umwelt, der Gemeinde Kirchberg. Die Kosten zum Ersetzen der Verkehrsschilder befänden sich zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.