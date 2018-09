NLA-Fraueneishockey: Shannon Sigrist und Dominique Rüegg sollen ihre Teams anführen Sechs Teams spielen in der höchsten Schweizer Frauenliga. Mittendrin stehen zwei Spielerinnen aus der Region: Verteidigerin Shannon Sigrist aus Uzwil (SC Weinfelden) und Stürmerin Dominique Rüegg aus Rossrüti (ZSC Lions). Daniel Monnin

Liefen an den Olympischen Spielen 2018 für das Schweizer Nationalteam auf (von links): Dominique Rüegg und Shannon Sigrist. (Bild: PD)

Die beiden Nationalspielerinnen gehören in ihren Clubs zu den Schlüsselspielerinnen. Shannon Sigrist bei Weinfelden und Dominique Rüegg bei Meister ZSC Lions. Für den SC Weinfelden ist die Rückkehr der 19-jährigen Verteidigerin, die bereits von 2011 bis 2015 während vier Saisons für Weinfelden spielte, zweifelsohne eine Art Königstransfer.

Sigrist wird im jungen und grösstenteils unerfahrenen Team der neuen Trainerin Andrea Kröni eine wichtige Rolle einnehmen. Nebst Spielerinnen wie Frankreichs National-Torhüterin Caroline Lambert, der Slowenin Sara Confidenti und der ehemaligen Internationalen Rahel Michielin gehört Sigrist zum Rückgrat eines Teams, das im sechsten Anlauf das Playoff anvisiert. Sigrist sagt:

«Ich habe mich für Weinfelden und gegen einen Verbleib bei den ZSC Lions entschieden, weil ich im Rahmen meiner Sport-KV-Ausbildung an der United School of Sports in Zürich nun auch arbeite und mehr Zeit für die Regeneration brauche.»

Sie könne in ihrem neuen, alten Team auch mehr Verantwortung übernehmen. Das soll sich positiv auf ihr Standing im Nationalteam auswirken. Dafür gibt sie alles und ist ständig auf Achse. Denn in ihrem Wochenprogramm stehen nach wie vor Fördertrainings am Morgen in Zürich, Abendtrainings mit der Elite B in Rapperswil sowie das Wochenende mit Trainings und Spielen in Weinfelden.

Rüegg soll bei «Neuanfang» helfen

Auch der 22-jährigen Stürmerin Dominique Rüegg, die zwei Jahre, von 2013 bis 2015, mit Sigrist zusammen in Weinfelden gespielt hat, kommt in ihrem Team eine Schlüsselrolle zu. Allerdings aus anderen Gründen, denn die Nationalspielerin rückt nach den insgesamt elf Abgängen – unter ihnen sechs dominante Nationalspielerinnen – im Meisterteam noch mehr in den Fokus und in eine neue Leaderfunktion. «Ich bin mir dessen vollauf bewusst», sagt Rüegg. Auf ihren Schultern wird mehr Verantwortung lasten. Rüegg ergänzt:

«Wir haben viele neue, junge Spielerinnen im Team und müssen uns deshalb zuerst finden.»

Aufgrund der vielen Wechsel könne sie nicht genau einschätzen, «wo genau wir im Vergleich mit den andern Teams stehen.» Deshalb setzt sie «auf einen guten Start, der uns den Weg in das Playoff ebnet». Rüegg warnt aber gleichzeitig davor, «zu weit nach vorne zu schauen. Wir müssen einfach Schritt für Schritt gehen». Nach drei, zum Teil locker herausgespielten Meistertiteln in Folge ist der «Neustart» für das erfolgsverwöhnte Team kein Honigschlecken. «Auch dessen sind wir uns durchaus bewusst», ist Rüegg überzeugt.

Im Nationalteam ebenso gefordert

Was für den Club gilt, ist auch ein Thema in der Schweizer Equipe: Im Team von Headcoach Daniela Diaz haben eine ganze Reihe von Rücktritten zu einer Neuverteilung der Rollen geführt. Sowohl auf Sigrist als auch auf Rüegg werden aufgrund ihrer internationalen Erfahrung neue Rollen mit mehr Verantwortung zukommen. Als Stammspielerinnen und Olympiateilnehmerinnen stehen sie mehr denn je in der Pflicht.

Rüegg und die ZSC Lions dürften sich trotz der vielen Wechsel in der am übernächsten Wochenende beginnenden Meisterschaft auch weiterhin in den vorderen Positionen etablieren. Weinfelden dagegen will das Verlierer-Image der vergangenen Jahre abstreifen und einen Schritt ins Mittelfeld machen.

Offenes Rennen um Meisterschaft

Das Rennen um den Meistertitel nach der nun mittlerweile zehnjährigen Dominanz der beiden Teams aus Zürich mit sechs und Lugano mit vier Titeln ist offener denn je. Nebst den Lions und Lugano werden auch Reinach und Neuchâtel ein Wort mitreden wollen. Für Weinfelden wird es darum gehen, den Kontakt zum vierten Playoff-Platz nicht frühzeitig zu verlieren und vor allem das im Vergleich zu den Vorjahren schwächer eingestufte Thun hinter sich zu lassen.