Die zwei Freundinnen Sereina Hofstetter und Irina Kölbener sind Identifikationsfiguren im BC Uzwil

Für das Frauendoppel-Finalturnier der Schweizer Meisterschaften von Anfang Februar in Brig sind Sereina Hofstetter und Irina Kölbener bereits qualifiziert. Während Kölbener auch im Mixed fix dabei ist, muss Hofstetter in dieser Disziplin am Wochenende in Yverdon noch durch die Qualifikation. Weitere Spieler des BC Uzwil stehen in der Romandie im Einsatz: Ramon Kropf, Michelle Joller, Adina Panza, Nicolas Müller, Manuel Manca, Marco Ryser und Aileen Grolimund. (tm)