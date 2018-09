Die Wuppenauer Trauben sind zurück – und so süss wie schon lange nicht mehr Die Garanoir-Trauben auf dem Wuppenauer Rebberg konnten bereits diese Woche geerntet werden. Nach dem «Frust» vom vergangenen Jahr ist dies ein Erfolgserlebnis für den Waldverein. Nicola Ryser

Beim Rebenstein am Nollen in Wuppenau konnten diese Woche die Trauben gewimmt werden. (Bild: Nicola Ryser) Die Garanoir-Trauben sind nach mehreren harten Jahren mit Frost und Hagelschäden für einmal wieder in einem guten Zustand. (Bild: Nicola Ryser) Gleich 16 Mitglieder des Waldvereins Wuppenau halfen bei der Ernte in der prallen Sonne aus. (Bild: Nicola Ryser) Lilian Gantenbein, Mitglied des Waldvereins, zeigte sich begeistert: «Zuletzt konnten wir die Trauben 2003 so früh wimmen.» (Bild: Nicola Ryser) Der Rebenstein am Nollen gehört seit 20 Jahren dem Waldverein und ist der höchstgelegene Rebberg im Kanton Thurgau. (Bild: Nicola Ryser) 5 Bilder Die frühe Trauben-Ernte in Wuppenau

Es ist äusserst still, östlich von Wuppenau. Nur in der Ferne, neben Kuhglockenbimmeln und den zischenden Blättern auf den Bäumen, sind einige Stimmen zu hören. Es wird wild durcheinander gesprochen. Der Lärm kommt von einem kleinen Hang, an dessen Sonnenseite sich zwei Reben befinden, insgesamt 30 Meter lang. Und da, versteckt unter dem grünen Dickicht, ragen Köpfe hervor. Einige mit roten oder blauen Hüten geschmückt, andere ganz ohne Kopfdeckung. Es sind kleine Farbtupfer in der sonst monoton grünen Landschaft.

Frühste Ernte seit dem Rekordsommer 2003

Die Köpfe gehören den Mitgliedern des Waldvereins Wuppenau, die gerade dabei sind, die Garanoir-Trauben des Rebensteins am Nollen zu wimmen, also zu ernten. Dieses Jahr sind sie sehr früh dran. «Unseren Trauben geht es so gut wie schon lange nicht mehr», sagt Lilian Gantenbein, selbst Mitglied des Waldvereins und Frau des Vorstandspräsidenten Hanspeter Gantenbein. «Zum selben Zeitpunkt vor zwei Jahren hatten wir eine vergleichsweise sehr kleine Ausbeute, letztes Jahr mussten wir sogar einen kompletten Ernteausfall verzeichnen.» Grund sei das extreme Wetter gewesen, dass den Trauben enorm zugesetzt habe. «Nebst den Hagelschäden war es 2017 vor allem der Frost Ende April. Man konnte miterleben, wie ein Traubenblatt nach dem anderen erfror. Für uns war das purer Frust.» Dieses Jahr sei aber alles anders. «Aufgrund des heissen und schönen Sommers sind wir so früh mit der Ernte wie seit dem Rekordsommer 2003 nicht mehr», sagt Gantenbein.

«Ich hoffe, die Trauben sind dann einfach nicht zu süss für den Wein.»

Lilian Gantenbein, Mitglied Waldverein Wuppenau

Der Eindruck täuscht nicht. Zwischen den grün bewachsenen Rebstöcken glänzen die Trauben richtiggehend in ihrem mit dunkelblau umhüllten Mantel. Gantenbein und die 16 Helfer vom Waldverein tun jedoch gut daran, nur die schönen und intakten Trauben zu wimmen. «Auch dieses Jahr hatten wir einige Hagelschäden zu verzeichnen. Zudem gibt es Trauben, die von Wespen ausgesaugt werden. Diese müssen wir aussortieren.» So filtern sie zusammen präzise jeden einzelnen der insgesamt 360 Rebstöcke auf einer Fläche von 400 Quadratmetern, schneiden die intakten Trauben per Gartenschere heraus und leeren die schönen in ein riesiges Fass.

Dieses Jahr bis zu 200 Kilogramm Trauben

Zwei Stunden dauert die Arbeit in der prallen Sonne, Wespenstiche inklusive. Doch den Leuten mache es Spass, meint Gantenbein. «Wir sind ja alle vom Waldverein und können uns für Rebberge und die Weinkultur begeistern.» Der Rebenstein am Nollen, notabene der höchstgelegene Rebberg im Kanton Thurgau und oft auch als «Rigi der Ostschweiz» betitelt, gehört denn auch seit 20 Jahren dem Waldverein. Seit der Grundsteinlegung 1998 pflegen die Mitglieder ihren Rebberg regelmässig, bewässern die Reben, mähen zwischen den Stöcken und wimmen dann Ende Sommer die Trauben. Die diesjährige Ernte ist nun zu Ende. «Knapp 150 bis 200 Kilogramm Trauben wird es wohl geben», sagt Gantenbein. Pro Kilo resultiere eine Weinflasche.

Doch sie relativiert: «In den besten Jahren hatten wir doppelt so viele gewimmt.» Dann kommt es zur Kostprobe. Das Resümee: sehr süss. «Ich hoffe, sie sind dann einfach nicht zu süss für den Wein.» Doch Gantenbein wie auch die anderen Mitglieder sind, nach den vergangenen schwierigen Jahren, zufrieden mit der Ernte. Und beim Abtransport hört man jemandem im Hintergrund sagen: «Da arbeitest du hart für die Natur und sie gibt dir am Ende etwas zurück. Das ist doch ein schöner Lohn.»