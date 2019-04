Die Wiler Stadtpräsidentin will für die CVP in den Kantonsrat Susanne Hartmann hat am Mittwoch anlässlich der Hauptversammlung der CVP Wil ihre Kandidatur für den Kantonsrat bekannt gegeben. Gianni Amstutz

Stadtpräsidentin Susanne Hartmann will Einfluss auf die kantonale Politik nehmen. (Bild: PD)

Wie das Onlineportal «Hallowil» vermeldet, kandidiert CVP-Stadtpräsidentin Susanne Hartmann bei den Wahlen im Frühling 2020 für den St. Galler Kantonsrat. Sie mache dies der CVP zuliebe und um städtische Interessen in St. Gallen zu vertreten.

Diese Pläne könnten sich allerdings kurzfristig noch ändern. Wird Benedikt Würth am 19. Mai erwartungsgemäss in den Ständerat gewählt, gilt es für die CVP seinen Sitz in der Kantonsregierung zu verteidigen. Eine mögliche Kandidatin dafür: Susanne Hartmann. Gegenüber der «Wiler Zeitung» äusserte sie sich noch im Dezember folgendermassen zur Frage nach einer allfälligen Kandidatur für die Kantonsregierung: Ich wurde in letzter Zeit oft darauf angesprochen. «Es kommt, wie es kommen muss. Ich verfolge keinen Karriereplan. Zuerst wird jetzt ein Ständerat gewählt und erst dann könnte diese Frage konkret werden.»