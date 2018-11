Die verborgenen Talente an der Kantonsschule Es war die erste Talentsuche der Kantonsschulen Wil und am Brühl St. Gallen. Lustiges und Tiefsinniges, Tänzerisches und Schauspielerisches – die Bandbreite der sechs Teilnehmer war äusserst unterhaltsam. Christoph Heer

Das Publikum wählte die Geigenvirtuosin Julia Miller zur ersten Gewinnerin.Bilder: Christoph Heer

Man kennt die verschiedenartigen Formate zur Talentsuche. Im Fernsehen gibt es sie zuhauf, doch wenn ein solcher Anlass so quasi vor der eigenen Haustüre stattfindet, dann lässt man sich das nicht entgehen. So geschehen am Freitagabend. In der Aula der Wiler Kanti besammelten sich rund 100 Besucher und Schüler und waren gespannt auf die Darbietungen der Protagonisten.

Event für die Maturaarbeit

Sieben haben sich angemeldet, eine Person konnte nicht teilnehmen. Blieben noch sechs, was schon eher knapp gewesen ist, sagte Organisatorin Diana Kalinic. «Gut. Es war die erste Durchführung von ‹Kanti’s got Talent›. Meine Maturaarbeit beinhaltet nämlich die Organisation einer Talentshow, da wäre es schon cool gewesen, hätten sich noch einige mehr angemeldet und ihr Talent auf der Bühne präsentiert. Schlussendlich war es aber doch ein erfolgreicher Abend», sagte die Moderatorin des Abends.

Primär stellte sie den Fokus auf die Zusammenarbeit mit einer anderen Kantonsschule. «Für mein Unterfangen habe ich die Kanti am Brühl eingespannt. Mein Ziel war es unter anderem, mit diesem Projekt die beiden Schulen einander näher zu bringen, Vorurteile abzubauen und neue Kontakte zu knüpfen», sagte Diana Kalinic.

Bindung der Schulen verstärken

Auch Lehrkräfte waren zugelassen. Im Bild Physiklehrer Samuel Zimmermann.

Im Hintergrund arbeiteten die Schülerorganisationen der beiden Schulen mit Diana Kalinic zusammen. «Durch diese Zusammenarbeit der beiden Schülerorganisationen erhoffe ich mir, dass es in Zukunft vermehrt neue, interessante Projekte geben wird, die in den Schulalltag einfliessen und die Bindung der Schulen verstärken.» Als Fazit dieser ersten Kooperation darf überaus viel Positives geltend gemacht werden. Viele Zuschauer und sechs Teilnehmer, die Spass hatten, sich und ihr Talent zu präsentieren. Dazu gehörte auch Physiklehrer Samuel Zimmermann. Mit Gitarre und selbst geschriebenen Mundartsongs entzückte er das Publikum. Lola (Gedichte), Happy Lights (Tanz und Gesang), Martina Obiala (Gesang), Julia Miller (Geige, Siegerin) und Doris Vuckovic waren allesamt Sieger des Abends. Trotz Nervosität traten sie ins Scheinwerferlicht und gaben ihr Bestes.



Hoffen auf erneute Auflage

Aussagen wie «auf der Bühne vergesse ich alles um mich herum, es war toll» (Diana Vuckovic) oder «ich bin immer nervös auf der Bühne, aber der Spass war riesig» (Samuel Zimmermann) zeugten von einem gelungenen Premierenanlass, der eine Zukunft verdient hat.