Interview Die Uzwiler Beachvolleyballerin Laura Caluori vor dem Saisonstart: «Wir gehen professioneller zur Sache» Die 24-jährige Uzwilerin Laura Caluori startet morgen mit ihrer Spielpartnerin Dunja Gerson in China in die neue Saison. Für das Duo ist es das zweite gemeinsame Jahr. Die Ostschweizerin über Fortschritte, Ziele – und über ein weit verbreitetes Klischee. Tim Frei

Voller Einsatz von Laura Caluori am Turnier in Gstaad im vergangenen Jahr. 2019 strebt sie mit ihrer Spielpartnerin Dunja Gerson eine Medaille an den Schweizer Meisterschaften an. (Bild: Keystone/Peter Schneider)

Vor einem Jahr haben Sie sich mit Ihrer Partnerin Dunja Gerson im chinesischen Xiamen erstmals gemeinsam für das Hauptfeld eines World-Tour-Turniers qualifiziert. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Laura Caluori: Das war eine tolle Erfahrung. Eigentlich waren die Voraussetzungen für eine Hauptfeld-Teilnahme nicht ideal; wir gehörten zu den weniger erfahrenen Teams in der Qualifikation. Dass wir es trotzdem schafften und uns gegen stärkere Gegner durchsetzen konnten, gab uns viel Selbstvertrauen für die Saison – und die Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Sie starten Ihre Saison auch diesmal in Xiamen. Sind die Chancen aufs Hauptfeld nun grösser als 2018?

Das ist schwierig zu sagen. Klar, einerseits kennen wir uns besser. Anderseits gehen wir aus zwei Gründen von einem sehr kompetitiven Feld aus. Da 2019 nur zwei Turniere der höchsten Stufe anstehen, steigt erstens die Bedeutung von Events der zweithöchsten Stufe – insbesondere da im vergangenen Herbst die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 begonnen hat.

Auch wir träumen von einer Teilnahme.

Unsere Klassierung spricht allerdings gegen uns: Momentan sind wir die Nummer 43 der Welt, dabei sein dürfen schliesslich nur 24 Teams. Die Saison beginnt aber erst. Wir geben auf jeden Fall Tag für Tag unser Bestes.

Was ist der zweite Grund?

Diese Saison sind mehrere Weltklasseteams dazugekommen. Die Brasilianerin Talita ist nach ihrer Babypause wieder dabei. Gleiches gilt für die deutsche Olympiasiegerin Laura Ludwig. Pro Nation dürfen aber nur drei Teams im Hauptfeld starten. Das bedeutet, dass die Nummer drei jeweils die Qualifikation bestreiten muss. Bei den Deutschen und Brasilianerinnen haben jene Teams 2018 viele Turniere gewonnen. Folglich hat es in der Qualifikation rund vier bis fünf mögliche Gegner, die eigentlich Hauptfeld-Teams sind. Wir sind also auch auf Losglück angewiesen. Aber wenn wir unser Spiel durchziehen und mutig spielen, sind unsere Chancen intakt.

Als Beachvolleyballerin fokussiert sich Laura Caluori im Süden auf ihren Sport. Doch sie sagt auch: «Samstags ein Glace - das liegt schon drin». (Bild: Thomas Hary) Die 23-jährige Bernerin Dunja Gerson steigt in ihre zweite Saison mit Laura Caluori. (Bild: PD) Das Duo in Aktion: Dunja Gerson pariert einen Ball, während sich Laura Caluori für die Ballannahme bereitmacht. (Bild: PD) Laura Caluori (links) und Dunja Gerson haben es auch bei Pausen lustig. 4 Bilder Beachvolleyball: Laura Caluori

Sie haben 2018 eine gute Saison gespielt. Jetzt sind Ihre Ambitionen aber wohl höher?

Genau. Nun sind uns die Resultate wichtiger als im ersten Jahr, in dem unsere Spielweise im Vordergrund stand. Bei Turnieren der zweithöchsten Stufe streben wir Hauptfeld-Qualifikationen an. Haben wir es so weit geschafft, ist es unser Ziel, in die Ausscheidungsphase vorzustossen. Bei Turnieren der dritthöchsten Stufe haben wir uns Plätze unter den besten zehn Teams vorgenommen. Weiter möchten wir uns für die EM in Moskau qualifizieren. Das absolut Beste wäre eine WM-Teilnahme, doch dies wird schwieriger. Unsere Höhepunkte sind das Heimspiel am Turnier der höchsten Stufe in Gstaad und die Schweizer Meisterschaften auf dem Bundeshausplatz in Bern, an der wir eine Medaille anvisieren

Was stimmt Sie optimistisch, dass Sie Ihre Ziele erreichen?

In der Winterpause haben wir viel an unserem Spiel gearbeitet. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einigen wichtigen Bereichen einen grossen Schritt vorwärtsgekommen sind.

Wo haben Sie Fortschritte gemacht?

Sicher im taktischen Bereich. Also, wie wir in den verschiedenen Spielsituationen agieren. Etwa Power aus dem Service zu nehmen, wenn unsere Gegnerinnen unter Druck sind. Unsere Technik haben wir auch verbessert. Im November und Dezember haben wir den Fokus daraufgelegt, damit wir nach der Pause wieder einen schnellen Arm kriegen – und das Zuspiel und die Annahme so gestalten, dass wir punkten. Einen sehr grossen Schritt haben wir auch im Mentalen gemacht.

Inwiefern?

In der Kommunikation untereinander, die allerdings schon immer eine unserer Stärken war. Ich habe aber den Eindruck, jetzt gehen wir alles sachlicher und professioneller an als noch im ersten Jahr.

Wie meinen Sie das?

Das erste Jahr war eine Kennlernphase, in der wir merkten, dass es klappen wird. Wir nahmen stark Rücksicht aufeinander. Im zweiten Jahr arbeiteten wir mehr am Miteinander. Es geht etwa darum, wie man sich gegenseitig im Spiel unterstützen kann.

Wenn etwas nicht so funktioniert wie vorgestellt, ist man ehrlicher und kritischer – ohne dass es das Gegenüber gleich persönlich nimmt.

Diese Weiterentwicklung macht mich optimistisch, dass wir in dieser Saison einen nächsten Schritt machen können.

Laura Caluori pariert den Ball souverän. (Bild: Keystone/Peter Schneider)

Was wäre ein nächster Schritt?

Einerseits, dass wir die taktischen und technischen Verbesserungen in den Partien umsetzen können. Anderseits, dass wir in Drucksituationen unser bestes Volleyball zeigen.

Zum Schluss: Was halten Sie vom Klischee, Beachvolleyballerinnen würden Strandferien machen?

Schön, wenn es Menschen gibt, die denken, wir hätten ein solches Leben (lacht). Das ist natürlich nicht so. Wenn wir im Sand sind, dann wegen des Aufwärmens, Trainings oder einer Partie. Unsere Freizeit verbringen wir nicht am Strand, sondern im Zimmer; es ist wichtig, dass wir nicht zu viel Sonne erwischen. Nach dem Training gehen wir jeweils kurz ins Meer zur Abkühlung. Das Wetter ist schon schön, aber wir sind nicht zum Ferienmachen im Süden, sondern um unseren Beruf auszuüben – und da sind 30 bis 40 Grad Celsius im Schatten während eines Spiels nicht immer angenehm. Aber natürlich: Samstags ein Glace – das liegt schon drin.