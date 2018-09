Die Turnhalle war voll – alle Bilder zum Oktoberfest in Henau Wenn sich die Turnhalle Oberberg mit vielen Menschen, die in Lederhose und Dirndl gekleidet sind, richtig gut füllt, dann ist Oktoberfest. Am Samstagabend feierten wiederum Hunderte Besucher am stetig an Beliebtheit gewinnenden Bier- und Brezelfest.

Christoph Heer

Das fünfte Henauer Oktoberfest ist Geschichte. Was bleibt, sind viele positive Erinnerungen an ein tolles Fest. (Bilder: Christoph Heer) 6 Bilder Oktoberfest Henau

«Ich gehe jedes Jahr auf die Wiesn, also ans Münchner Oktoberfest mit seinen Hunderttausenden Besuchern. Das ist schon einzigartig, aber wisst ihr was? Unser kleines aber feines Henauer Oktoberfest ist genau so gut – wenn nicht noch ein klein wenig besser». Die Aussage dieses Besuchers trifft genau den Nerv vieler anderen. Allesamt hatten sie nur lobende Worte übrig, was den Anlass betrifft, welcher zum fünften Mal von Pro Henau organisiert wurde.

Dessen Präsident, Jürg Hollenstein, darf sich glücklich schätzen ob derart vielen positiven Zusprüchen.

«Nach der Premiere, welches wir im Rahmen von „40 Jahre Pro Henau“ durchgeführt hatten, ernteten wir derart viele Feedbacks, dass wir uns entschlossen hatten, das Fest weiterzuführen. Und jetzt dürfen wir bereits ein kleines Jubiläum feiern»



Betont haben will der Vereinspräsident, dass man in diesem Rahmen und von Grund auf authentisch bleiben will. Es soll ein Fest von Henauer für Henauer sein, «aber natürlich sind auch alle anderen herzlich willkommen», sagte Jürg Hollenstein. Er selbst war es, der mit zwei Freunden als Colibri’s auf der Bühne stand und die Halle zum Beben brachte.



Tanzen was das Zeug hält

Gefühlte 99 Prozent der Besucher waren in Lederhosen und Dirndl gekleidet. 100 Prozent aller Anwesenden tanzten, klatschten und wippten tatkräftig und ausdauernd zu den Klängen der Partyband mit. Es war wie ein Familienfest, man kannte sich, oder man lernte sich kennen. Schon in diesen Tagen sitzt das OK wieder zusammen und eruiert ein erstes Fazit zu dieser fünften Austragung.

Jürg Hollenstein sagt, dass man aber auch bereits die sechste Austragung im kommenden Jahr im Auge behält. «An dieser Stelle gilt mein Dank den 30 Helfern im Vor- und Hintergrund, allen Sponsoren und Anwohnern, toll, auf solche Unterstützung zählen zu können.»