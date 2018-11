Die Trockenheit bleibt das grosse Thema Die Wetterstatistik belegt es unumstösslich: Der Oktober bescherte der Region Wil eine fast vierwöchige Trockenperiode. Die Sonne leistete 40 Prozent Überstunden, dafür blieben 50 Prozent der üblichen Niederschläge aus. Christoph Frauenfelder

Die Thur führte im Sommer so wenig Wasser wie selten. Viel mehr ist es seither nicht geworden. (Bild: Ruben Schönenberger)

Wenn wir das heutige Wetter für morgen voraussagen, so landen wir bei einer Trefferquote von 65 Prozent. In geringstem Mass ist dies von Monat zu Monat so – und dieses Jahr besonders stark ausgeprägt. Seit April ist es zu warm, zu trocken und zu sonnig. Aus den Wettermessungen resultiert ein deutlich zu warmer Monat. Die Abweichung macht beinahe zwei Grad aus. Nur die letzten Oktobertage waren zu kalt.

Zehn Tage mit über 20 Grad

Waren es im September die noch nie da gewesene Zahl von elf Sommertagen (über 25 Grad), so sind es im Oktober zehn Tage mit über 20 Grad statt normalerweise einem. Am letzten Oktobertag legte sich Reif über die Wiesen. Es war auf 500 Meter Meereshöhe der erste Frost dieses Jahres. Der Temperaturumfang bewegte sich zwischen 0 und 24 Grad. Die Heizgradziffer ergab 167 Grad.

Goldener Oktober, aber nur vier Regentage

Wir erlebten im Oktober eine beinahe vierwöchige Trockenperiode. Die Niederschläge erreichten nur 50 Prozent der Normalsumme. Diese verteilte sich über lediglich vier Tage. Der Bodensee bewegte sich in Richtung Oktober-Rekordtiefststand, erreichte ihn aber um wenige Zentimeter nicht. Anders in Deutschland, wo grosse Flüsse und Ströme Allzeittiefststände aufwiesen. So dürfte 2018 eines der trockensten Jahre werden. Die Sonne brachte das bunte Laub immer wieder zum «Erglühen». Ruhige, milde und windschwache Verhältnisse waren an der Tagesordnung. Die Sonne leistete 40 Prozent Überstunden. Bringen November und Dezember normale Regenmengen, landen wir bei einem Wasserjahresdefizit von 30 Prozent. Doch das Jahr mit dem Dürresommer 1949 war noch trockener. Gibt es in 50 Jahren keine Gletscher mehr, wird die Wasserknappheit bei derzeitigen Witterungsverhältnissen in unseren Breiten ein Thema.