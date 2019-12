Die SVP singt nun ebenfalls mit: Resolution eingereicht mit der Forderung, Wiler Schulen zu Weihnachtsfeiern zu verpflichten In der Debatte um Weihnachtsfeiern an Wiler Schulen stimmt die SVP in den Chor der Retter von Weihnachten ein.

Weihnachten und Schule: Passt das in einer multikulturellen Gesellschaft noch zusammen? Bild: Keystone

Adventsstimmung will in Wil weiterhin nicht so richtig aufkommen. Die Diskussion um gestrichene Weihnachtslieder am Mattschulhaus hallt nach. Kaum eine Partei will sich nicht zur Frage äussern, ob und wie Weihnachten an den Schulen gefeiert werden soll.

Mit Stellungnahmen und Vorstössen versuchen sie, das Thema politisch zu besetzen – und das auch eineinhalb Wochen nach Bekanntwerden der Geschichte. Nach mehreren Vorstössen im Kantonsrat und einer Anfrage in Wil von der Grünliberalen Erika Häusermann meldet sich nun auch die Wiler SVP zu Wort.

SVP fordert, Beschluss rückgängig zu machen

Die SVP hat dafür das Mittel einer Resolution gewählt. Dies wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das Geschäft noch vor Weihnachten behandelt wird. Denn im Geschäftsreglement heisst es bezüglich Resolutionen: Sie sind vom Parlamentspräsidenten auf die Traktandenliste der folgenden Sitzung des Stadtparlaments zu setzen. Behandelt wird der Vorstoss aber erst im Januar, da «es sich um kein aktuelles politisches Geschäft handelt», wie Parlamentspräsident Marc Flückiger der SVP mitgeteilt hat.

Der Grund für die Eile der SVP liegt darin, dass sie in ihrer Resolution fordert, den unbedarften und unüberlegten Beschluss der Schulleitung des Mattschulhauses rückgängig zu machen. Weiter fordert die SVP, dass «sämtliche Schulleitungen Weihnachten gebührend achten und dies den Schülerinnen und Schülern durch eine entsprechend würdige Feier vermitteln».

Weihnachtsfeiern durchzuführen oder nicht: Diese Frage soll also künftig nicht mehr Sache der Schulleitungen und Lehrerteams sein, sondern eine politische Vorschrift.

Dazu soll gemäss der SVP «bei den Schulleitungen und Lehrpersonen das Bewusstsein gestärkt werden, Traditionen und Bräuche nicht auf ihren religiösen Ursprung zu reduzieren, sondern diese als Teil des schützenswerten und zu pflegenden Kulturgutes zu respektieren». Denn genau das sei das Weihnachtsfest in unserer Kultur. Oder wie es die SVP ausdrückt: Ehemals rein religiöse Feste, darunter auch Weihnachten, seien längst Teile des immateriellen Kulturguts der Schweiz geworden. Dessen Pflege sei in den Schulen selbstverständlich, sowohl für Angehörige sämtlicher Religionsgemeinschaften als auch für Atheisten.