Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg kehrt zu einer neuen vorübergehenden Normalität zurück Seit dem 27. April werden wieder alle Eingriffe und Behandlungen in den Spitälern gemacht. Wegen dem Coronavirus gelten weiterhin spezielle Massnahmen.

Spitalregion Fürstenland Toggenburg, Spital Wil Hanspeter Schiess

Sprechstunden werden wieder abgehalten, Therapien und Untersuchungen durchgeführt und auch nicht notfallmässige Operationen finden wieder statt. Seit dem 27. März dürfen Ärzte und Spitäler wieder alle Behandlungen, Eingriffe und Therapien fast uneingeschränkt durchführen.

Auch in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg ist man mit den beiden Spitälern in Wil und Wattwil wieder zu einer Art neuer Normalität zurückgekehrt. Dennoch ist nicht ganz alles so, wie vor Corona. Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, sagt:

«Wir empfehlen den Patienten wieder so zum Arzt und ins Spital zu kommen wie vor Corona. Wenn man früher mit einem Problem gekommen wäre, soll man jetzt auch unbedingt kommen.»

Auch bei einer vermeintlichen Bagatelle würde es sich lohnen, bei einem Arzt abklären zu lassen, ob es sich tatsächlich um eine solche handelt.

Diese Devise gilt für alle Patientengruppen, auch wenn es für die Risikopatienten zusätzliche Empfehlungen gibt: Gruppentherapien und Kurse sollten zurzeit von Risikopatienten nicht besucht werden. Dabei geht es vor allem darum, sich trotz Schutzkonzepten und penibler Hygiene nicht einem erhöhten Risiko auszusetzen. Bei nicht dringlichen Eingriffen sollen die Patienten auf ihr Wohlbefinden achten und, wenn möglich und den Termin innert der medizinischen Frist so legen, wie er für sie passt. Anderegg ergänzt:

«Die Krankheit, die den Patienten zum Risikopatienten macht, sollte aber unbedingt weiter behandelt und therapiert werden.»

Kein Risiko sich im Spital mit dem Coronavirus anzustecken

Angst, sich im Spital mit dem Coronavirus anzustecken oder sich einem grösseren Ansteckungsrisiko auszusetzen, braucht es laut Anderegg keine. Komplett ausschliessen könne man eine Ansteckung jedoch nicht, ein kleines Restrisiko bleibe immer. Anderegg ergänzt:

«Vermutlich ist aber das Ansteckungsrisiko im Spital momentan sogar kleiner als an anderen Orten.»

Auch bei den Patienten ist im Grossen und Ganzen keine Angst vor einer Ansteckung wahrzunehmen, so Anderegg weiter. Die wachsenden Patientenzahlen sprechen für sich. Um Ängste und Unsicherheiten bei den Patienten zu minimieren, informieren die Spitäler aktiv über die Schutz- und Hygienemassnahmen.

Zusätzlich zu den sonst schon hohen Hygienestandards, die in einem Spital per se gelten, wurden weitere Massnahmen als Reaktion auf das Coronavirus eingeführt: Jede Person, die in das Spital eintreten möchte, als Patient, Begleitperson oder einer der wenigen zugelassenen Besucher, muss eine Prä-Triage durchlaufen. Hier wird jeder auf mögliche Symptome geprüft und die Patientenströme werden getrennt. Falls jemand Symptome hat, die auf eine allfällige Coronainfektion hindeuten, wird diese Person von allen anderen isoliert.

Alle vermeintlichen Coronapatienten werden in einer speziellen Zone behandelt und betreut. Anderegg erklärt: «Eine Durchmischung von vermeintlich Infizierten und allen anderen Patienten und Besuchern wird so verhindert.» In Gruppentherapien und -kursen werden die Abstands- und Hygieneregeln des BAG streng eingehalten. Anderegg erklärt weiter: «Alle Externen, ob Patient oder Besucher, tragen eine chirurgische Maske. Auch das Personal, das im Patientenkontakt arbeitet, trägt eine solche Maske.» Wo immer möglich wird der Abstand von zwei Metern gewahrt. «Dazu haben wir die Wartebereiche umgestellt und zusätzliche Bereiche ausgewiesen», erklärt Anderegg.

Corona führt nicht zu mehr Notfällen - im Gegenteil

Bis zum 27. April kamen in die Spitäler Wil und Wattwil leicht weniger Notfallpatienten als üblich, und auch jetzt hat die Spitalregion weniger Notfälle zu verzeichnen als normalerweise. Anderegg relativiert diese Aussage jedoch: «Die Zahl der Notfälle in einem gewissen Zeitraum variiert immer. Der Patient definiert selbst, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht.»

Ob die derzeit etwas tiefere Zahl von Notfallpatienten Corona bedingt ist, einen saisonalen Ursprung hat oder andere Gründe dahinterstehen, kann Anderegg keine Zusammenhänge benennen. Wenn der Patient nicht kommt, könne man auch nicht sagen, warum er nicht kommt. Eine Vermutung hat die Spitalregion Fürstenland Toggenburg jedoch: Mit der grundsätzlich heruntergefahrenen Aktivität, zum Beispiel der ausbleibende Vereinssport und das vermehrte Arbeiten im Homeoffice, werden weniger Möglichkeiten für Verletzungen und Notfälle geschaffen.

Von Corona lernen und dadurch profitieren

Rückblickend zieht Anderegg eine positive Bilanz. Ende vergangener Woche wurde in Wil noch ein Coronapatient behandelt, in Wattwil gar keiner mehr. Anderegg sagt:

«Wir haben als Spital bewiesen, dass wir agil genug sind, kurzfristig den ganzen Betrieb auf diese spezielle Situation auszurichten.»

Ganz einfach sei dies nicht gewesen, jedoch haben die beiden Spitäler Unterstützung durch den Zivilschutz und das Militär erhalten, wofür sie sehr dankbar sind. «Auch unsere Mitarbeitenden haben bewiesen, dass sie flexibel und einsatzbereit sind und für sie das Patientenwohl an erster Stelle kommt», ergänzt Anderegg.

Eine solche Situation gut vorzubereiten sei schwierig. Man habe zwar Ideen und fertige Konzepte für Krisen wie eine Pandemie, diese müssen aber auf die effektive Situation angepasst werden, ergänzt Anderegg. Für eine allfällige zweite Welle fühlt sich die Spitalregion nun gut vorbereitet.

«Alles was wir jetzt in kürzester Zeit überlegt und getestet haben, hat funktioniert. Wir wissen jetzt, wie wir uns organisieren müssen», resümiert Anderegg. Ein paar kleinere Anpassungen könnten noch vorgenommen werden, aber im Grossen und Ganzen zeigen sich die beiden Spitäler zufrieden. Die Handhabung sei jedoch anhängig vom Ausmass der Pandemie und von der Strategie des Bundes

Die Spitalregion hatte einen Helferpool für Freiwillige eingerichtet. Da die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetroffen sind, musste dieses Angebot jedoch gar nie in Anspruch genommen werden. Anderegg zeigt sich dennoch erfreut über die zahlreichen Angebote:

«Es ist gut zu wissen, dass wir als Spital im Notfall auf Mithilfe aus der Bevölkerung zurückgreifen könnten».