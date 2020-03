Glosse Die Qual der Wahl: Fremdenfeindlichkeit im Garten oder vom Corona-Virus infizierte Gesellschaft? In die freie Natur, um sich vom allgegenwärtigen Corona-Virus abzulenken? Warum das gerade keine gute Idee ist, zeigt der aktuelle «Seitenblick» der «Wiler Zeitung».

Einheimisch oder fremd? Auch in der Natur gibt es diese Unterscheidung. Bild: Bruno Kissling

Wie ein Damoklesschwert lastet das Corona-Virus über unserer Gesellschaft. Kaum ein Ort, kaum ein Moment, an dem man nicht an die Schwere der aktuellen Situation erinnert wird. Wo findet da der dauergestresste, geschundene Geist noch Zerstreuung und Ablenkung? Wo ist die Welt noch in Ordnung?

Die Hoffnung ruht auf der Natur, auf den blühenden Wiesen, den zwitschernden Vögeln, dem klaren Licht der Frühlingssonne. Jetzt, wo der Mensch sich zurückzieht, erholt sich die Natur mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Von Delfinen vor Sardinien ist zu lesen, von Venedigs Kanälen, die so sauber sind wie schon lange nicht mehr, vom Rückgang der Luftverschmutzung in China.

Gegen exotische Problempflanzen

Doch der schöne Schein trügt. Die hiesigen Pflanzen und Wiesen befinden sich gleichermassen in einer hausgemachten Krise. Sie werden aber nicht von einem Virus heimgesucht, ihnen droht die Überfremdung. «Einheimische Pflanzen statt exotische Problempflanzen», fordert ein Flyer der SVP – Pardon, des kantonalen Amtes für Umwelt und Natur.

In unseren Gärten, heisst es darin, wachsen viele «exotische Arten». Diese «farbig blühenden Pflanzen» mit ihrem «üppigen Wuchs» seien zwar eine Augenweide – schwingt da neidvolle Bewunderung mit? –, doch ihre «schnelle Verbreitung», die sei «problematisch». Ausserdem lungern sie herum, die Fremden, erfährt man an anderer Stelle. Sie «verwildern» in Gärten und Parkanlagen, sie «breiten sich in der Natur unkontrolliert aus». Und wohin führt diese Misere? Die «exotischen Problempflanzen» verdrängen einheimische Pflanzenarten und verändern den Lebensraum einheimischer Tiere.

Solidarität in der Krisenzeit

Vielleicht ist die vom Corona-Virus infizierte Gesellschaft am Ende doch der lebenswertere Ort als die fremdenfeindliche Natur. Gerade in der Krise, in der wir uns befinden, erstarkt die Solidarität – und das stimmt einen doch zuversichtlich. «Wir gehen diesen Weg miteinander», sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor einer Woche an einer Medienkonferenz. Vor dem Corona-Virus sind wir zumindest alle gleich – egal, ob einheimisch oder exotisch.