«Die PKZ-Eröffnung ist ein sehr positives Zeichen für Wil» PKZ eröffnet am 22. August in der Wiler Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse eine Niederlassung mit Männermode. Bei der Ladenvereinigung Wil Shopping ist man erfreut darüber.

Am 22.August eröffnet PKZ eine Filiale an der Oberen Bahnhofstrasse 26. Bild: Hans Suter

Kaum hatte das Schuhgeschäft Walder das Ladenlokal an der Oberen Bahnhofstrasse 26 in Wil geräumt, trafen die ersten Handwerker ein, um in kürzester Zeit eine PKZ-Filiale einzurichten. Am 22. August wird das national tätige Modeunternehmen eine Niederlassung für Herrenmode eröffnen.

«Diese Marke ist ein Magnet»

«Die PKZ-Eröffnung ist ein sehr positives Zeichen für Wil», freut sich Jürg Wipf. Der Präsident der Ladenvereinigung Wil Shopping sieht darin eine weitere Attraktivitätssteigerung der Wiler Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse und der Stadt Wil als Einkaufsort generell. «PKZ kennt man, die Marke ist ein Magnet und wird auch anderen Herrenausstattern in Wil zu neuen Kunden verhelfen.»

39 Läden in der Schweiz

Gross sind die Erwartungen auch bei PKZ selber. Das Unternehmen hatte schon zuvor eine Ladenfläche in Wil geprüft und sich nun für die frei gewordene Fläche von Walder entschieden. «Besser als Mitten im Zentrum könnten wir uns die Lage nicht vorstellen», heisst es bei PKZ. Das Unternehmen setzt voll auf das stationäre Geschäft. Die aktuell 39 Stores verteilen sich über die ganze Schweiz und sind für den grössten Teil der Bevölkerung in kaum mehr als 30 Minuten erreichbar. Jedes Jahr investiert das Unternehmen mehrere Millionen Franken in die Erneuerung und zum Teil auch Erweiterung der Filialen, um den Kundinnen und Kunden ein hochwertiges Einkaufserlebnis bieten zu können.

230 Quadratmeter Mode

Der neue, 230 Quadratmeter grosse PKZ Men Store in Wil wird in der neuesten Ladenbaugeneration erstellt. Das Sortiment konzentriert sich auf erwachsene Kunden, die im mittleren und oberen Preissegment qualitätsbewusst und beratungsorientiert einkaufen.