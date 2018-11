Die Organisatoren Die Käsebranche lässt sich nicht verstehen, ohne einen Blick auf die sogenannten Sortenorganisationen zu werfen. Tobias Söldi

Christoph Holenstein

Nur wer strenge Produktionsbedingungen einhält, darf Appenzeller Käse herstellen. Für die Überwachung ist die Sortenorganisation Appenzeller Käse zuständig, eine von 16 verschiedenen Sortenorganisationen, die es in der Schweiz gibt. Sie vereint 800 Milchproduzenten, 48 Käseproduzenten, fünf Käsehändler und die Stiftung «Fonds für Appenzeller Käse». Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Qualitätssicherung. Direktor Christoph Holenstein erklärt: «Wir setzen genaue Vorgaben zur Produktion von Appenzeller Käse. Zum Beispiel dürfen weder Farbstoffe noch gentechnisch veränderte Lab eingesetzt werden.» Käse, der die gewünschte Qualität nicht erreicht, wird zu Schmelzkäse oder Reibkäse verarbeitet.



Auch die Produktionsmenge wird von der Sortenorganisation kontrolliert. «Jede unserer Käsereien erhält monatlich eine Zuteilung, wie viel Appenzeller Käse sie produzieren dürfen», sagt Holenstein. Ein weiterer Verantwortungsbereich der Sortenorganisation bildet die Werbung – jeder kennt etwa die drei zugeknöpften Appenzeller – und der Markenschutz. «Damit verhindern wir den Missbrauch der Marke und unzulässige Kopien.»



In den letzten Jahrzehnten hat sich die Sortenorganisation stark verändert. So sind etwa die Mitgliederzahlen geschrumpft: Von 119 Käseproduzenten im Jahr 1994 sind heute noch 48 übrig. Auch die Zahl der Milchproduzenten hat sich halbiert gegenüber dem Höchststand von 1600. «Käser ist ein Sieben-Tage-Job. Man muss gewillt sein, auch samstags und sonntags zu arbeiten», sagt Holenstein. Auch die Konsumgewohnheiten der Menschen haben sich verändert. Die Leute kaufen vermehrt regionalen Käse, auch vorgefertigte Produkte wie Mini-Fondues gewinnen an Beliebtheit. Wer einmal ein Käseregal studiert, wird zudem feststellen, dass die Sortenvielfalt fast unüberschaubar ist. Dabei wird der Anteil an sortenfreiem Käse immer grösser, Käse also, der nicht von einer Sortenorganisation gemanagt wird. Meist handelt es sich dabei um Käse, den die Käsereien aus der überschüssigen Milch herstellen, wenn sie die Produktionsvorgaben der Sortenorganisation erreicht haben. Für die Sortenorganisation stellen sie natürlich eine Konkurrenz dar: «Wir versuchen darum, die Marke Appenzeller zu beleben, indem wir die eigene Sortenvielfalt fördern.»



Überraschend ist, dass mit 56 Prozent der grösste Teil der Appenzeller-Produktion ins Ausland geht. Wichtigster Exportmarkt ist Deutschland. Fast drei Viertel wird in unser Nachbarland exportiert. «Im Ausland positioniert sich der Appenzeller im teuren Preissegment. Die Herausforderung besteht darin, mit unserem Preis trotzdem mithalten zu können», sagt Holenstein.