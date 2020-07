Die NLA-Faustballer von Rickenbach-Wilen punkten erstmals in dieser Saison Die erste Mannschaft der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen hat in der zweiten Runde den Gastgeber Walzenhausen mit 3:1 bezwungen und mit 1:3 gegen Neuendorf verloren. Die zweite Equipe der Hinterthurgauer punktete gleich beim Saisonstart.

Simon Stäbler von Rickenbach-Wilen überzeugt im Angriff. Bild: PD

Die erste Mannschaft der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen war am Samstag mit dem klaren Ziel nach Walzenhausen gereist, die null Punkte beim Saisonstart vor einer Woche vergessen zu machen. Die Hinterthurgauer waren sich bewusst, dass nur eine starke und kämpferische Vorstellung gegen das unberechenbare Walzenhausen aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und gegen das solothurnische Spitzenteam Neuendorf zu den geplanten ersten Punkten führen würde.

Angreifer Philipp Jung (links) und Verteidiger Pascal Holenstein. Bild: PD

Erster Punktgewinn hart erkämpft

Im Auftaktspiel stand Rickenbach-Wilen der Gastgeber Walzenhausen gegenüber, der nach einem punktelosen Saisonstart ebenso unter Zugzwang stand. Die Gäste kamen zwar besser in die Partie, mussten aber all ihr Können zeigen, um den ersten Satz sicher mit 11:8 nach Hause zu bringen. Im zweiten Durchgang wurde der positive Verlauf abrupt gestoppt. Nach vier Anspielfehlern geriet Rickenbach-Wilen schnell mit 0:6 ins Hintertreffen, und der Satzausgleich war kurze Zeit später Tatsache.

Rickenbach-Wilen konnte sich aber umgehend wieder fangen, so dass sich in den letzten zwei Sätzen die erwartet hart umkämpfte und spannende Partie entwickelte. Immer auf Augenhöhe, mit hohen Risiken und Satzbällen auf beiden Seiten suchten beide Teams konsequent den Erfolg. Am Ende behielt Rickenbach-Wilen in beiden Sätzen mit 13:11 denkbar knapp die Oberhand und sicherte sich somit die ersten Punkte in diese Saison.

Gegen Neuendorf fehlte die Kraft

Direkt nach dem kräftezehrenden Spiel gegen einen frischen Gegner anzutreten, war die grosse Herausforderung für Rickenbach-Wilen. Die Hinterthurgauer wollten nachdoppeln, was im ersten Satz auch gelang. Sie begannen stark, konnten mit Neuendorf mithalten und mit einem 11:9 vorlegen. Die Solothurner versuchten nun aber vermehrt mit gekonnt gespielten Stoppbällen den Gegner zu verunsichern. Als sich dann bei den Thurgauern Konditionsprobleme zeigten, wendete sich das Blatt und das Spiel kippte auf die Seite von Neuendorf, das seine Taktik problemlos durchzog und sicher mit 3:1-Sätzen siegte.

Für Daniel Baumgartner, Angreifer von Rickenbach-Wilen, war klar: «Wir hatten nicht genug Kraft, zwei so intensive Partien durchziehen zu können und brachten nicht mehr genug Druck ins Spiel, um den Gegner zu beunruhigen.» Trainer Simon Forrer sagte: «Wichtig sind die beiden Punkte. Nun wissen die Spieler, was sie in den Ferien zu tun haben: Kondition, Kondition und nochmals Kondition». Die nächsten NLA-Partien finden erst am 22. August in Wilen statt.

Zweite Mannschaft startet mit Sieg und Niederlage in Saison

Das zweite Team von Rickenbach-Wilen hat am Samstag in Schlieren seine ersten zwei NLB-Partien dieser Saison gespielt. Ein spannendes und ausgeglichenes Spiel gegen Widnau II endete nach fünf Sätzen knapp mit 3:2 zugunsten der Thurgauer. In der Partie gegen den verlustpunktlosen Leader Schlieren war dann allerdings nichts mehr zu holen. Bereits am kommenden Samstag steht für Rickenbach-Wilen II die nächste Runde in Oberwinterthur gegen den Gastgeber und gegen Elgg-Ettenhausen II an.