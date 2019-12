Die nimmermüde Schreiberin: Liliane Schär-Jaluzot hat noch viel zu sagen Für Liliane Schär-Jaluzot gehört das Schreiben zum Leben. Nun hat die 88-Jährige ihr zweites Buch veröffentlicht.

Liliane Schär-Jaluzot schrieb «Was ich noch sagen wollte» – ein kleines Werk voller Geist und Weisheit. Bild: Zita Meienhofer

«Ich habe in jeder freien Minute geschrieben», sagt Liliane Schär-Jaluzot. Schreiben gehörte und gehört heute noch zum Alltag der 88-jährigen, vitalen Frau. Das Schreiben braucht sie zum Leben, ist ihr Lebensfreude und Therapie zugleich. Geboren wurde die Autorin im Paris der Zwischenkriegsjahre. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs lebte sie in der französischen Metropole, im Sommer 1939, dem Kriegsbeginn, blieb sie bei den Verwandten in Zürich, bei denen sie damals die Ferien verbrachte.

Die Schweiz war für das Mädchen ein Traumland. Die Erinnerungen an das Paris von damals wühlen sie jetzt noch auf. Sie schreibt: «Nie hätte ich wieder zurückkehren wollen. Nie mehr wollte ich mich auf dem Schulweg fürchten müssen vor Arabern mit dunkelfunkelnden Augen, mit Turban und bodenlangen, Nachthemden ähnlichen Kleidern. Ich wollte mich nie mehr verstecken müssen vor diesen Unglücklichen aus den Kolonialstaaten.»

Beginn der persönlichen Evolutionsgeschichte

Als Beginn ihrer persönlichen Evolutionsgeschichte bezeichnet Liliane Schär-Jaluzot den Tag, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Ihr einstiges Zuhause in der Nähe von Paris war am Krieg zerbrochen, der Vater als Franzose in deutscher Kriegsgefangenschaft. Die Mutter blieb mit ihrem kleinen Sohn in Paris auf sich alleine gestellt. Der schmerzliche Appell der Verwandten aus ihrer Heimat hallt immer noch in ihren Ohren: «Nie wieder Krieg! Nie wieder Familien auseinanderreissen!» Diese Erlebnisse prägten die Autorin, hinterliessen tiefe Spuren. Herausforderungen stellten sich in ihrem Leben deshalb bereits im Kindesalter. Das Zusammenleben mit ihrer Tante war oft eine solche Herausforderung. So schreibt sie: «Tante liebte ich sehr. Mit derselben Intensität fürchtete ich aber auch ihr zerbrechliches zweites Gesicht. Gelegentlich unterzog sie mich einer Gehirnwäsche. Es waren Attacken auf mein Selbstbewusstsein.» Die junge Frau absolvierte eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, bevor sie Walter Schär heiratete und Mutter dreier Söhne wurde. 1970 zog die Familie nach Wil. Die Autorin arbeitete während 13 Jahren als freischaffende Journalistin und während fünf Jahren als Redaktorin des «St.Galler Tagblatt».

Der erste Ansatz zu einer neuen Spiritualität

Auf 113 Seiten verpackt die Wilerin in ihrem neuen Buch neun Geschichten. Geschichten aus ihrem Leben, Geschichten von Ereignissen, Geschichten mit tiefsinnigen und spirituellen Gedanken. Nach ihrem ersten Werk «Goldener Boden», in dem sie 20 Persönlichkeiten porträtiert, gibt Liliane Schär- Jaluzot in ihrem neuesten Buch zu bedenken, dass sich die Symbolik des Goldenen Bodens, des Hofplatzes seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auszudehnen begann. «Als ehemalige Journalistin im Regionalbereich nehme ich heute wahr, dass dieser Goldene Boden seit dem Konzil an Strahlkraft gewonnen hat», sagt sie. Es habe sich ein interkonfessioneller Bewusstseinsprozess der Christen in Europa entwickelt. Tür und Tor hätten sich auch in dieser Gegend zu öffnen begonnen für eine neue Spiritualität. Für Liliane Schär-Jaluzot bedeutete dies: «Heraus aus dem Dogmatismus, aus der Enge, hinein in die Freiheit.» Ihr eigenes Bewusstsein begann sich zu erweitern. Vorerst leise in privaten Gesprächen, später immer mehr in Diskussionen über Gott und die Welt.

Das Problem der Menschheit spirituell lösen

Ihr Wissensdurst wuchs stetig. Intensives Lesen von weiterbildender Literatur half ihr, diesen Durst zu löschen. Liliane Schär-Jaluzot entdeckte verschiedene Autoren, die ihr Antworten zu Fragen nach dem Sinn von Leid, Not und Elend, von Krieg und Katastrophen in dieser Welt lieferten. Der Zweite Weltkrieg sei heute bei der jüngeren Generation kaum ein Thema, sagt die Autorin, hingegen steuern apokalyptische Zustände auf die Menschheit zu. Sie teilt die Ansicht eines ihrer bevorzugten Autoren, Neale Donald Walsch, der sagt: «Das Problem der Menschheit ist ein spirituelles Problem und kann nur spirituell gelöst werden.»

Diese Aussage veranlasste sie, sich an den Computer zu setzen und zu schreiben «Was ich noch sagen wollte». Ein Büchlein – wie Liliane Schär-Jaluzot es bezeichnet – in der jede Passage im Detail überdacht und recherchiert worden ist, das geduldig und zielstrebend zur Vollendung gebracht wurde und das Negative auf das positiv Bejahende umzupolen versucht.

Hinweis

Am Samstag, 14.Dezember, 17 Uhr, im Alterszentrum Sonnenhof Wil, stellt Liliane Schär-Jaluzot ihr neues Buch vor. Andrea Bosshart, Seelsorgerin aus Wil, würdigt das Werk und Susan Osterwalder liest daraus vor.