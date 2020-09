Neue Ära beginnt im Januar: Die Kita Chinderhus Rägeboge in Uzwil hat eine neue Leiterin

Nachdem die beiden Gründerinnen nach 25 Jahren gekündigt hatten, ist die Kita Chinderhus Rägeboge auf die Suche nach einer neuen Leiterin gegangen. Bis zum Antritt dieser übernehmen zwei Mitarbeiterinnen die Leitungsaufgaben.



AbJanuar bekommt die Kita Chinderhus Rägeboge in Uzwil Verstärkung. Bild: Tobias Söldi

(pd/dh) Der Vorstand des Vereins Kita Rägeboge konnte die Stelle der Kita-Leitung neu besetzen. Bis zum Stellenantritt von Claudia Nussbaumer am 1.Januar 2021 nehmen zwei Mitarbeiterinnen, unterstützt durch die neue Leiterin und eine Delegation des Vorstands, die Leitungsaufgaben wahr. Dies verkündet der Vorstand in einer Mitteilung am Montagabend.

Damit erhält die Kita nach 25 Jahren eine neue Leitung. Die beiden bisherigen Leiterinnen, Daniela Eilinger und Judith Suter, hatten per Ende September 2020 gekündigt. Die folgende Umstrukturierung der Kita habe zu Veränderungen im Stellenprofil der Leitung geführt.

Das pädagogische Konzept der halboffenen Arbeit mit kindzentrierter Pädagogik werde weiter geführt. «Es ist dem grossen und langjährigen Engagement der beiden Gründerinnen zu verdanken, dass die Kita heute pädagogisch innovativ aufgestellt ist und einen wertvollen Beitrag für die familienergänzende Betreuung leistet», heisst es in der Mitteilung.



Mitarbeiterinnen übernehmen Verantwortung

Aus dem Bewerbungsverfahren für die Leitung ging die 54-jährige Claudia Nussbaumer als Favoritin hervor. Sie verfügt über erziehungswissenschaftliche Studien und das Diplom als Fachperson «Säuglinge und Kleinst-Betreuungsaufgaben.

Bis Ende Dezember übernehmen Deborah Clemente und Melina Lenzlinger die wichtigsten Leitungsaufgaben. Unterstützt werden sie durch Vorstandsmitglieder und die neue Leiterin die dem Leitungsteam ab sofort mit einem Kleinstpensum beratend zur Seit steht.