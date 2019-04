Bürgerversammlung Niederbüren: Erneut Knatsch um das Textilmuseum Sorntal

Schulpräsidentin Cornelia Rusch kommt an diesem Abend später zu Wort als erwartet. Dementsprechend kompakt bringt sie die ordentlichen Versammlungsgeschäfte der Primarschule über die Bühne. Die Rechnung mit einer Besserstellung um rund 150'000 Franken und das Budget mit einem Finanzbedarf von 3 Millionen Franken werden angenommen. Zudem wird der Beitritt zum Zweckverband Musikschule Thurland ohne weitere Diskussionen gutgeheissen.

Dennoch nutzt auch sie die Gelegenheit, ihre persönliche Einschätzung zur vorherigen Diskussion zur finanziellen Unterstützung des Textilmuseums Sorntal auszudrücken.

Gemeinsamen Austausch fördern

«Die Primarschule Niederbüren pflegt auch ausserhalb des Klassenzimmers einen gemeinsamen Austausch.» Dazu seien kulturelle Aktivitäten sehr wichtig, wobei die Schüler ihren Wohnort besser kennenlernen und Orte entdecken, wo sich Generationen finden können. «Das Museum bietet dafür einen idealen Platz», sagt Rusch.

Die anschliessende Kirchbürgerversammlung, die von Kirchenverwaltungsrats-Präsidenten Richard Hollenstein geführt wird, sorgt für keinerlei Diskussionen. Der gleichbleibende Steuerfuss von 25 Prozent, die Jahresrechnung sowie das Budget werden angenommen.

Der Präsident weist zudem auf die Gründung des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren- Niederwil hin. Dieser hat seine Tätigkeit am 1. Januar 2018 aufgenommen. Man wisse, dass sich die Zeiten änderten, wolle aber, dass die Botschaft der Kirche bleibe, sagt Hollenstein. So sei es ein Bestreben der Seelsorgeeinheit, dass möglichst viele Menschen in der Pfarrei eine Heimat finden.

Nachfolger gesucht

Zum Schluss gibt es Abschiedsworte vom Präsidenten. Richard Hollenstein hat bereits vor diesem Abend seinen Rücktritt nach 16 Jahren Amtszeit bekannt gegeben. An den Gesamterneuerungswahlen der kirchlichen Behörden, die am 8. September stattfinden, wird er abgelöst. Ein potenzieller Nachfolger ist noch nicht in Sicht. (joe)