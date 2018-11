Die Krux mit dem Glauben Die Tonhalle Wil präsentierte das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Stück «Geächtet» von Ayad Akhtar. Es zeigt unverblümt die Problematik infolge unterschiedlicher Weltanschauungen auf. Keine leichte Kost, ungemein unterhaltsam und mit einer Portion Humor. Christoph Heer

«Geächtet» wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Am Freitagabend spielte das Stück auf der Bühne in der Tonhalle. (Bilder: Christoph Heer)

Wenn sich ein Moslem, der seine Herkunft verachtet, ein Jude, welcher Political Correctness über alles stellt, eine aufgestiegene Afroamerikanerin im Karriererausch und eine weisse Christin, die der Kunst des Islams verfallen, ist zum gemütlichen Abendessen unter Freunden treffen, ist das Konfliktpotenzial riesig. «Geächtet» aus der Feder von Ayad Akhtar ist ein Schauspiel, das die Probleme der verschiedenen Glaubensrichtungen und deren Weltanschauungen direkt und ohne Umschweife thematisiert.

Die Auseinandersetzung mit gängigen Klischees über religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten bestimmt das Stück. Einmal subtil, dann nachdenklich. Oft auch aggressiv, aber immer darum bemüht, seine eigene Meinung und Perspektive zu hinterfragen.

Zuerst die Diskussion zur Situation an Ort

Tonhallenleiterin Florence Leonetti befragte Ergün Erler über seine gemachten Erfahrungen als Moslem.

Bevor sich die fünf Schauspieler aber auf der Bühne verwirklichen konnten, thematisierte Tonhallenleiterin Florence Leonetti in einem kurzen Podiumsgespräch, wie es in unserer Mitte aussieht. Dazu stand ihr der 30-jährige Ergün Erler zur Seite. Der bekennende, aber nicht ausführende Moslem, geboren und aufgewachsen in Wil, arbeitet selbst in der Tonhalle, um sein Studium zu finanzieren. Auf die Frage, welche Reaktionen er selber schon erfahren habe, betonte er, dass es auf alle Fälle keine negativen gewesen sind. «Vielmehr ist es die Neugierde, die Menschen dazu bringt, mich oder uns Moslems auszufragen. Für mich steht Toleranz ganz zuoberst und sowieso sollte man vielmehr das Gleichsame fördern, nicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Glaubensrichtungen.» Rund 50 Besucher hörten gespannt zu, ehe es zum später folgenden Schauspiel um ein Vielfaches mehr geworden sind.

Glauben und Töten sind nicht kompatibel

Immer wieder ein Thema bei solchen Diskussionen sind die heutigen Medien. Dass sich dabei Negatives wie Krieg, Geiselnahmen oder Flüchtlingsdramen weit besser verkaufen lassen, scheint immer mehr ein Spiegel der heutigen Zeit zu werden. Für Ergün Erler aber steht fest, dass Terrorismus nicht mit dem Koran einhergeht. «Wir distanzieren uns von jeglicher Gewaltverherrlichung, denn Glauben und Töten sind nicht kompatibel.» Ein starker Satz eines vollständig integrierten Mannes, der selbst auch im Turnverein aktiv ist und dessen Freundeskreis grossmehrheitlich aus Schweizern besteht. Er und Tonhallenleiterin Florence Leonetti sind sich dahingehend einig, dass die Region Wil kein Problem mit Moslems hat. «Wir haben hier noch nie eine Frau mit Burka gesehen, und trotzdem wird die Problematik immer wieder thematisiert. Schlussendlich betrifft es uns alle, umso schöner, wenn es im Positiven ist.»

Es darf auch einmal etwas ernster sein

Florence Leonetti unterstrich einmal mehr die breit abgestützte Themenbasis, welche das Programm der Tonhalle umfasst. Es soll nicht immer nur lustig sein, auch ernsthafte und zuweilen tabuisierte Themen, sollten zur Aufführung gelangen.

Mit «Geächtet» haben die Zuständigen den Nagel auf den Kopf getroffen, nachdenkliche Zuschauer waren die Folge. Antisemitismus, Judentum, unterschiedliche Glaubensrichtungen und knallharte Dialoge machen aus dem Stück ein kurzweiliges Abenteuer in die Welt der vorherrschenden Vorurteile gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen.