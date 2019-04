Die Jagdgesellschaft Oberbüren zeigt, wie mit Drohnen Rehkitze im hohen Gras gesucht werden

Am Vortrag, vor dem Mähen, haben sich die Landwirte bis 15 Uhr bei Roman Taiani, Chef Rehkitzrettung der Jagdgesellschaft Oberbüren, unter der Nummer 079 939 96 70 zu melden. Informiert werden muss Taiani über folgende Angaben:

- Name des Landwirts

- Zeitangabe des Mähbeginns

- Feldnummer (zu eruieren unter www.geoportal.ch/oberbueren)

Der Landwirt wird vom Jäger nach getaner Arbeit informiert, ob und wo Rehkitze im Feld gefunden wurden.

Ist das Feld gemäht, muss der Landwirt, falls Rehkitze gefunden und unter die Harassen gelegt wurden, diese freilassen. Wichtig ist, dass die Tiere nicht mit den Händen angefasst werden. Die leeren Harassen hat der Landwirt auf seinem Hof sichtbar bereitzustellen, damit sie die Jäger abholen können.

Herkömmliche Methoden zur Rehkitzrettung – in dieser Region ist das Verblenden üblich – sind ebenfalls, aber nicht immer, erfolgreich. Beim Verblenden werden Säcke, die an Stecken festgemacht wurden, in die Erde gesteckt. Durch das Geräusch, das der flatternde Sack verursacht, soll das Rehkitz vertrieben werden. Ausserdem suchen Landwirte die Orte in den Wiesen ab, in denen sie Rehkitze vermuten und bringen sie aus dem Feld. (zi)