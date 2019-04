Kommentar Die Hundehalter sind zu bissig Im Streit über die Leinenpflicht in Wil haben die Beschwerdeführer den Fall ans Bundesgericht weitergezogen. Diese Massnahme ist übertrieben angesichts der Tatsache, dass sie bereits mit der Entscheidung des Verwaltungsgericht ihr Hauptanliegen erreicht haben. Gianni Amstutz

Gianni Amstutz, Redaktor Wiler Zeitung

Dass die Hundehalter trotz des deutlichen Abstimmungsergebnisses im Parlament juristisch gegen das Polizeireglement vorgegangen sind, ist legitim und hat sich nun als richtig erwiesen. Für einen generellen Leinenzwang im Wald gibt es weder rechtliche Grundlagen auf Kantonsebene, noch war er besonders sinnvoll.



Hunde brauchen Freilauf ohne Leine. Das ist unbestritten. Mit dem Teilsieg der Beschwerdeführer ist dies künftig problemlos möglich. Selbst Sebastian Koller, juristischer Vertreter der Hundehalter, hat zugegeben, dass mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichts über die Hälfte der strittigen Fläche auf dem Gemeindegebiet vom Leinenzwang befreit wird.



Damit hätten sich die Beschwerdeführer zufriedengeben sollen. Der Weiterzug ans Bundesgericht ist übertrieben. Wer einen Hund anschafft – und das in einer Stadt –, muss bereit dazu sein, einen Mehraufwand in Kauf zu nehmen, um ihn ohne Leine spazieren zu führen. In und um Wil gibt es gerade nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts genug Möglichkeiten dafür.



Ein Präjudiz schaffen zu wollen, das sich auf andere Orte auswirkt, ist ein zweifelhaftes Unterfangen. Gegebenheiten in den Gemeinden unterscheiden sich. Deshalb sollten sie im Rahmen kantonaler Vorgaben selbst entscheiden können, wo ein Leinenzwang angebracht ist.