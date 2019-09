«Die Hölle» ist überfüllt Vor einem Jahr leisteten zwei Wiler Lehrerinnen Flüchtlingshilfe auf Lesbos. Seitdem hat sich die Lage zugespitzt. Gianni Amstutz

Als Barbara Aulopi und Alexsandra Hitz im Frühling 2018 von ihrem freiwilligen Einsatz für das Schweizer Hilfswerk One Happy Family auf der griechischen Insel Lesbos heimkehrten, hatte sich ihre Sicht auf die Flüchtlingskrise verändert. Die beiden Lehrerinnen der Wiler Oberstufe Sonnenhof sahen in ihrem zweiwöchigen Engagement die direkten Auswirkungen politischer Entscheide auf die Menschen an Ort.

Auch im Flüchtlingslager Moria waren die beiden Lehrerinnen. Von den Flüchtlingen werde dieses schlicht «Die Hölle» genannt. Die Zustände im Lager bezeichneten die Lehrerinnen nach ihrer Rückkehr als desaströs. Schon damals sagten sie: «Um nachhaltig etwas zu verändern, braucht es eine politische Lösung.» Eine Lösung, die weiter auf sich warten lässt. Obwohl hierzulande die Flüchtlingskrise in weite Ferne gerückt ist, harrt das Problem weiter einer Lösung. Die Lage hat sich wieder zugespitzt.

Lager Moria überfüllt mit 10000 Menschen

Aus der Türkei kommen wieder täglich Boote mit Flüchtlingen auf der Insel an. Das Lager Moria quillt mit fast 10000 Menschen förmlich über. Bereits im Frühling 2018, als die Wiler Lehrerinnen auf Lesbos waren, war das Lager mit 6700 Flüchtlingen – ausgelegt ist es für 1800 Personen – masslos überfüllt. Die griechische Regierung sah sich nun zum Handeln gezwungen und hat begonnen, Flüchtlinge von der Insel aufs Festland zu überführen. Das Problem lässt sich damit jedoch kaum bewältigen. Denn täglich kommen Hunderte neue Flüchtlinge auf der Insel an. Die Zahlen erreichen Höchststände, wie sie letztmals 2015 registriert wurden. Die medizinische Versorgung der Menschen droht zusammenzubrechen.

Und die Lage könnte in den nächsten Wochen gar noch dramatischer werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht der Europäischen Union, die Grenzen zu öffnen, sollten nicht zusätzliche Unterstützungsgelder an die Türkei fliessen. Das könnte dazu führen, dass noch mehr Flüchtlinge nach Lesbos fliehen und sich die Situation der Menschen an Ort weiter verschlechtern würde.