Die Feuerwehr lässt es für Dreharbeiten zu Munz-Werbefilm in Flawil regnen Die Schokoladenfabrik Munz dreht einen Werbefilm. Da dieser auch die traurigen Seiten des Lebens zeigen soll, wird am Samstag in der Nacht gearbeitet. Die einheimische Feuerwehr ist ebenfalls involviert und sorgt für das richtige Wetter. Tobias Bruggmann

Der Regen für den Werbefilm kommt nicht von Frau Holle, sondern von der Flawiler Feuerwehr. (Bild: Tobias Bruggmann)

Die Stimmung ist ruhig und konzentriert. Kurze, präzise Wortfetzen fliegen durch die Gegend – die Funkmikrofone, die fast alle Beteiligten am Set tragen, knattern. Dann geht es los: «Wasser marsch – und Action», die Kamera läuft und sofort entlädt sich wolkenbruchartiger Regen.

Der Werbefilm der Schokoladenfirma Munz erzählt die Geschichte von Eva, die nicht nur Gutes erlebt: «Um die schlechten Zeiten in ihrem Leben darzustellen, drehen wir in der Nacht», erklärt Regisseur Paulus Bruegmann. In einer Szene muss Eva mit ihrer Tochter im Regen warten. Im Auto entbrennt dann ein Streit mit ihrem Ehemann, der diesen mit Schokolade schlichten will. Die Szene soll im Film nicht länger als zehn Sekunden zu sehen sein. Bis sie im Kasten ist, wird es aber fast Mitternacht sein.



Das Regieteam um Paulus Bruegmann (rechts) gibt den Darstellern letzte Anweisungen.

Der Regen prasselt unermüdlich auf das Filmauto. Den ganzen Samstag hat es in Flawil geregnet – in der Nacht –pünktlich zu den Dreharbeiten – nicht mehr. Deshalb kam die Feuerwehr. «Ähnlich, wie wenn wir einen Brand löschen, haben wir eine Wasserleitung gelegt und spritzen jetzt mit zwei Schläuchen über das Filmset», erklärt Kommandant Thomas Angehrn. Als die Anfrage kam, sei für ihn sofort klar gewesen, dass die Feuerwehr aushelfe. Die Freude ist dem Kommandanten denn auch anzusehen, sein Lachen verschwindet den ganzen Abend über nicht aus seinem Gesicht. Die Kosten für den ganzen Dreh trägt die Firma Munz.



Sechsjährige Darstellerin spielt mit

Die jüngste Darstellerin ist die sechsjährige Emma Mügger aus Zürich. Für sie sind die Dreharbeiten in Flawil alles andere als Neuland. Seit sie vier Jahre alt sei, stehe sie vor der Kamera, darunter auch für ein Chocolat Frey Werbedreh, erklärt Mutter Sahra Mügger. Für den Regisseur ist die Arbeit mit Kindern speziell: «Den erwachsenen Schauspielern kann man klare Anweisungen geben, bei Kindern muss ich zuerst die richtige Stimmung schaffen.»



Immer wieder bleiben Passanten verwundert am Set stehen. Einer davon ist Arno Munz. Der ehemalige Schokoladenfabrikbesitzer ist lange pensioniert, doch den Werbedreh will er sich nicht entgehen lassen: «Früher hatten wir nur Plakatwerbung», sagt er lächelnd und lässt sich die Szene genau erklären.



Feuerwehrauto leuchtet zu hell

Es ist Zeit für einen Umbau. Die Darsteller huschen eingehüllt in warme Decken in die provisorische Garderobe im Gemeindehaus. Für sie sei die Arbeit in der Nacht nicht unbedingt anstrengender, einzig die Kälte mache ihnen zu schaffen, erklärt der Regisseur.



Plötzlich gibt es Probleme: Die Lichter des Feuerwehrautos sind zu hell und stören das Bild. Improvisieren ist angesagt: Die Feuerwehrmänner bedecken die Scheinwerfer notdürftig mit Tüchern. Im Falle eines Feuers in der Nacht könnte der Dreh übrigens weitergehen, erklärt der Kommandant: «Die Versorgung der Gemeinde ist durch die Feuerwehren der umliegenden Gegend immer gewährleistet.»



Weiter geht es. Diesmal sitzt der Regisseur selbst im Auto. Die Handlung bleibt dieselbe, doch das Team will mehrere Kameraeinstellungen, um später schneiden zu können.



Kurz nach elf Uhr kommt ein vorgezogener Mitternachtssnack. Doch es bleibt kaum Zeit zum Essen, ein Nachbar hatte sich bereits wegen des Lärms beschwert. Ein Mitarbeiter rennt mit geöffnetem Pizzakarton zum Regieteam, ein kurzer Imbiss, bevor es weiter geht.



Noch ein letztes Mal ist volle Konzentration angesagt. Die Wassertropfen tanzen auf dem Boden. «Und danke», tönt es aus dem Funkmikrofon, das Wasser stoppt, der Drehtag ist zu Ende. Die Crew liegt sich in den Armen, während die Feuerwehrmänner die Schläuche einrollen. Eine tolle Erfahrung sei es gewesen, sagt Feuerwehrkommandant Angehrn: «Doch eine Karriere beim Film strebe ich nicht an.»