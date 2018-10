Die Fertigstellung des Funparks in Wil verzögert sich Die Einweihung des neuen Funparks beim Sportpark Bergholz verschiebt sich um rund ein halbes Jahr. Skater müssen sich aber nur noch einige Wochen gedulden, bevor sie die Anlage benutzen können. Gianni Amstutz

Bauarbeiter geben dem Funpark den letzten Schliff. (Bild: Gianni Amstutz)

Noch bis vor kurzem war sie für Samstag im Veranstaltungskalender eingetragen: die Eröffnung des neuen Funparks beim Sportpark Bergholz. Doch nun ist der Eintrag wieder verschwunden. Der Grund: Die Einweihung muss verschoben werden. Die Arbeiten stünden aber kurz vor dem Abschluss, sagt Philipp Gemperle, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil. Der Beton müsse noch trocknen und kleinere Arbeiten gemacht werden. In rund zwei bis drei Wochen sollte die Skateranlage dann aber fertiggestellt sein.



Eine offizielle Eröffnung wird es aber in diesem Jahr nicht mehr geben. «Die Einweihung wird erst im Frühling 2019 stattfinden», sagt Gemperle. Dies aufgrund der Wetterunsicherheit Anfang November und wegen der Temperaturen, die schlecht zur Eröffnung einer Outdoorsportanlage passen würden. Das heisst aber nicht, dass sich die Funsportler ein halbes Jahr gedulden müssen, bis sie die neuen Rampen, Rails und die Bowl des Parks testen können. «Die Anlage kann bereits vor der offiziellen Einweihungsfeier genutzt werden», sagt Gemperle. Sobald der Park zur Benutzung freigegeben werde, breche die Stadt die alte Skateranlage beim Weier ab.



Bedarf war unbestritten

Inlineskater, BMX-Fahrer und Skateboarder müssen also noch ein paar Tage länger warten als gedacht, da man beim Bau der Anlage dem Zeitplan einige Wochen hinterherhinkt. Stören dürfte sie das nicht gross, hat der Funpark von seiner Idee bis zur Umsetzung in diesem Jahr doch bereits einen sehr langen Weg hinter sich. Begonnen hatte alles 2014. Damals sammelten einige Freizeitsportler zusammen mit der Jugendarbeit Wil 1140 Unterschriften für eine Petition. Mit dieser forderten sie den Bau einer neuen Skateranlage. Die bestehende beim Stadtweier war für die Anzahl Nutzer zu klein und erfüllte auch die Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Das Anliegen fand beim Stadtrat Gehör, der für den Bau des neuen Funparks auf dem Areal des Sportparks Bergholz einen Kredit von 350000 Franken beantragte. Das Stadtparlament stimmte diesem Anfang 2017 einhellig zu, so dass mit der Planung der Anlage begonnen werden konnte.