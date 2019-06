Ehemalige Rössli-Wirtin setzt auf den Azoren auf Feriengäste und Bio-Produktion Einst wirtete Franziska Gastl am Magdenauer Weiher, heute empfängt sie Gäste mitten im Atlantik. Die ehemalige Rössli-Wirtin ist vor zehn Jahren auf die Azoren ausgewandert und führt dort gemeinsam mit ihrem Mann ein Bed & Breakfast. Michael Hug

Ein Haus im Grünen, fern der Hektik des Alltags. Die Sonne scheint fast das ganze Jahr, Schnee ist ein Fremdwort. Früchte, die man in Mitteleuropa in der Exotenabteilung des Supermarkts kaufen muss, wachsen hier vor der Haustür. «Natürlich nicht, wenn man nichts dafür tut», sagt Franziska Gastl.

Früchte sind ihr neues zweites Standbein. Man habe lange gepröbelt, vorhandenes Wissen gebe es praktisch nicht auf der Insel: «Früchte werden aus Südamerika importiert.» Ein Unsinn sei das, dabei wären das Klima und der Boden auf den Azoren wie geschaffen dafür. Nur, die Früchte wachsen nicht von allein und man muss gut zu ihnen schauen.

Nachbarn haben uns schräg angeschaut

«Am Anfang haben uns die Nachbarn schön schräg angeschaut», erinnert sich Christian Solenthaler. «Hier jätet kaum jemand in seinem Garten», sagt Franziska Gastl, «man gibt im Herbst Round-up auf den Boden und im Frühling wird neu angepflanzt.» Man sei schnell zufrieden bei dem, was der Boden hergibt, den Rest kaufe man auf dem Markt oder im Supermarkt, sofern vorhanden. «Für uns war es von Anfang an das Ziel, uns selbst zu versorgen», so Gastl, «und wir wollten unseren Gästen Abwechslung auf dem Frühstückstisch bieten, und zwar mit einheimischen Produkten.»

So kauften die beiden Auswanderer eine 3000-Quadratmeter-Brache und fingen an, zu pflanzen. Der Erfolg stellte sich ein. Solenthaler: «Die Papayas gedeihen prächtig, aber sie sind noch nicht ganz reif.» Auch Avocados, Mangos, Tamarillos, Reben und Bananen gibt es in ihrer kleinen Plantage. «Wir sind damit auch noch Bauern geworden», lächelt Solenthaler, «noch dazu die ersten biozertifizierten Bauern auf der Insel.»

2008 hiess es: Wir wandern aus!

Anfangs 2008 verriet Franziska Gastl in dieser Zeitung: «Wir wandern aus!» Zwölf Jahre hatte sie damals die Gäste im Magdenauer «Rössli» betreut, die letzten drei Jahre als Wirtin. Sie war das Gesicht des Restaurants am Weiher und seine Seele. Auch war sie diejenige Wirtin, die unter all den vielen in den letzten 25 Jahren am längsten auf dem Rössli war. Doch Gastl wusste immer, dass das Rössli eine Zwischenphase war. Seit ihrer Jugend träumte die Österreicherin vom Auswandern. Das Geld dazu wollte sie sich in der Gastronomie ansparen und so blieb sie im Nachbarland hängen.

Erst 20 Jahre später wurde ihr Traum wahr. Aber nicht Australien, ihre einstige Wunschdestination, auch nicht Amerika, Favorit ihres aus Andwil stammenden Ehemannes Christian Solenthaler, kamen zum Zug. Sondern eine kleine Insel mitten im Atlantik: Santa Maria. «Nach einem Urlaub hier haben wir alle Pläne verworfen», erinnert sich Gastl:

«Jedes Jahr flogen wir wieder hin und dabei wuchs uns die Insel immer mehr ans Herz.»

Schon 2002 kauften sie sich das Grundstück auf dem grünen Feld nahe beim Dörfchen Almagreira. Vorerst war es ihr Ferienhaus, aber das Ziel war klar: Es sollte daraus eine kleine Pension werden. 2010 eröffneten sie im neu gebauten Haus die «Pensão Francisca» mit drei Gästezimmern. «Die Gäste tröpfelten langsam herein», erinnert sich Solenthaler, «aber es wurden stetig mehr, erst waren es Leute aus unserem Bekanntenkreis, aber heute ist es ein internationales Publikum, das bei uns Erholung sucht und findet.»

Auf Santa Maria, der südlichsten der Azoren-Inseln, gibt es noch wenig touristische Infrastrukturen, sagte Gastl 2008: «Der Tourismus wird ins Rollen kommen und wir sind dann genau im richtigen Moment dafür bereit!»

Pensionsbetrieb ohne Angestellte

Und sie sind bereit. «Es ist mehr Arbeit als gedacht», resümiert Gastl lachend. Ihr Gatte meint: «Wir versuchen, möglichst viel zu zweit zu machen, um ohne Angestellte auszukommen.» Die kleine Pension soll auch künftig klein und fein bleiben, Expansionspläne haben Gastl und Solenthaler nicht.

Ihre «Pensão Francisca» kann maximal neun Gäste beherbergen. Wanderer, Velofahrer, Taucher oder ganz einfach Naturliebhaber seien ihre Gäste, sagt Gastl:

«Man kann sich hier herrlich aktiv entspannen und das eigentlich zu fast jeder Jahreszeit.»

Einsam fühlen sich die Beiden auf der entlegenen Insel nicht: «Im Gegenteil, wir sind auch mal froh, wenn nichts los ist im Haus.» Es fehle ihnen nichts, nur etwas vermissen sie: «Es gibt hier kein Vollkorngetreide und darum kein herzhaftes Brot», sagt Franziska Gastl. Manchmal brächten Gäste aus der Schweiz Bio-Getreide mit: «Und natürlich freuen wir uns auch, wenn jemand einen Cervelat oder eine Bratwurst im Gepäck hat!»

www.azorean-spirit.com