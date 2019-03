Die Erneuerung des Gerbe-Areals in Oberuzwil schreitet voran: Zwei Projekte stehen in den Startlöchern Die ehemalige Filiale der Clientis Bank an der Wiesentalstrasse 11 wird demnächst abgebrochen. Es entsteht ein viergeschossiges Wohn- und Gewerbehaus mit Artzpraxen und Mitwohnungen.

Die Bauherrschaft und die Mieter des Neubaus (von links): Andreas Christen (Clientis Bank), Adrian Müller (CEO Clientis Bank), Andrea Dürst (Kinderärztin), Alois und Ingelore Gut (Arztpraxis), Thomas Mesmer (VR und Projektleiter Clientis Bank). (Bild: PD)

Die Erneuerung des Gerbe-Areals in Oberuzwil schreitet voran. An der Wiesentalstrasse 11, wo jetzt noch die alte Clientis-Filiale steht, entsteht bis im Sommer 2020 ein viergeschossiges Wohn- und Gewerbehaus mit einer Arztpraxis für die hausärztliche Grundversorgung und einer Kinderarztpraxis. Ebenfalls zum Areal Gerbe gehört das Projekt Tafelackerstrasse. Die Gemeinde Oberuzwil wird in den nächsten Tagen das Bauland einem Investor verkaufen. Die Anbindung an die Tiefgarage Gerbe ist vorbereitet und die Baubewilligung für das Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen liegt vor.



Im Erdgeschoss des geplanten Ärztezentrums wird Alois Gut das Praxiszentrum Oberuzwil für die hausärztliche Grundversorgung einrichten. Im ersten Obergeschoss eröffnen die Kinderärztinnen Andrea Dürst und Janine Rhiner ihre Praxis. Die Eröffnung der beiden Praxiszentren wird im Spätsommer 2020 erfolgen. Dies ist nun abhängig vom Baufortschritt. Im zweiten und dritten Obergeschoss sind Mietwohnungen vorgesehen, allenfalls auch eine weitere Praxis.

Hochwertige Bausubstand und ökologische Bauweise

Die Vorbereitungen für das neue Gebäude an der Wiesentalstrasse 11 sind bereits weit fortgeschritten. Beim Architektenwettbewerb und der anschliessenden Bearbeitung des Überbauungsplans Gerbe wurden die Baukörper grossmehrheitlich bestimmt.



Dies prägt nun die Projektbearbeitung, was im Bau- und Leistungsbeschrieb zum Ausdruck kommt: Das alte Bankgebäude soll durch einen Neubau für eine Gewerbe- und Wohnliegenschaft ersetzt werden. Das äussere Erscheinungsbild soll gut zum Bankneubau passen und das Wettbewerbsergebnis berücksichtigen, schreibt die Clientis Bank in einer Medienmitteilung. Insbesondere die Fassade des neuen Gebäudes habe das analoge Erscheinungsbild zu reflektieren. Im Vordergrund soll eine hochwertige Bausubstanz und eine ökologische Bauweise stehen. Mit der markanten Architektur soll das Zentrum von Oberuzwil betont und die Einbettung in die Umgebung gewährleistet werden.



Die Gemeinde ist erfreut



Obwohl das Erstellen und das Betreiben von Liegenschaften nicht zum Kerngeschäft der Clientis Bank gehört, hat der Bankverwaltungsrat schon vor rund zwei Jahren beschlossen, das Nachbargrundstück an der Wiesentalstrasse 11 nicht zu verkaufen. Für die Raiffeisenbank mache es strategisch Sinn, Einfluss auf den Bau und die Mieterschaft für diese Liegenschaft zu behalten, heisst es in der Medienmitteilungen.



Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil zeigt sich erfreut über das Projekt. Das Dorfbild werde so nochmals positiv verändert. Im Spätsommer 2020 präsentiert sich dann das gesamte Areal Gerbe in neuem Glanz und bietet nebst den Bankdienstleistungen auch die genannte ärztliche Versorgung und attraktiven Wohnraum.

Die Clientis Bank Oberuzwil ist vor gut drei Monaten, Anfang Dezember, in den Neubau an der Wiesentalstrasse 7 in Oberuzwil gezogen. Man hat sich rasch zurecht gefunden: Das Bankteam und die Kunden hätten grosse Freude am gelungenen Neubau, so Adrian Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Oberuzwil. (pd/tos)