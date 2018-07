Die Enttäuschung nach dem Achtelfinal-Aus ist riesig

Hoffen, bangen, beten: Es nützte alles nichts. Die Fans der Nati wurden beim Public Viewing im Arts Pub in Wil bitter enttäuscht. Die Gesichter sagen alles. Immer wieder scheiterte die Elf von Vladimir Petkovic bereits im Aufbauspiel, kam zu selten in den Abschluss, was die Fans Mal um Mal mehr zur Verzweiflung trieb.