Die CVP hat es diesmal allen gezeigt: Den Wähleranteil ausgebaut und einen Sitz hinzu gewonnen CVP, Grüne und GLP sind die Gewinnerinnen der Kantonsratswahlen 2020 im Wahlkreis Wil, die SVP, FDP und SP die Verliererinnen.

Nicht gewählt, rückt aber für Susanne Hartmann nach: Monika Scherrer freut sich mit ihrem Mann Kurt Weber. Bild: Andrea Häusler

Der Wahlkampf war fade. Dafür sind die Wahlresultate tüchtig gepfeffert. Die SVP verliert einen Sitz und kommt nun noch auf fünf Sitze. Das bedeutet für den Jonschwiler Peter Haag, Abschied aus dem Kantonsrat zu nehmen. Bevor die Resultate der letzten Gemeinde im Wahlkreis Wil vorlagen, lagen Haag und der Niederhelfenschwiler Kantonsrat Damian Gahlinger exakt gleichauf. Doch letzte Gemeinde war ausgerechnet Niederhelfenschwil, wo Gahlinger zulegen konnte und gar noch den Degersheimer Karl Schweizer hinter sich liess.

Bittere Pille für die FDP

Erich Baumann von der FDP erging es nicht besser. Er schafft die Wiederwahl nicht, ist aber als Vierplatzierter erster Ersatz. Die FDP hat nun nur noch drei Sitze. Noch einen weniger hat die SP: Sie kann den frei gewordenen Sitz des langjährigen Flawiler Kantonsrats Peter Hartmann nicht verteidigen.

«Rücktritt» schon vor dem Amtsantritt

Jubeln können dagegen die CVP, die Grünen und die Grünliberalen. Die CVP gewinnt einen Sitz dazu und kommt neu auf fünf und ist nun gleichauf mit der SVP. Allerdings kommt es bei der CVP schon vor dem Amtsantritt zu einer Rochade: Da Susanne Hartmann als Fünftplatzierte zugleich in die Regierung gewählt worden ist, kann die Degersheimer Gemeindepräsidentin Monika Scherrer nachrücken. Freudige Stimmung herrscht auch bei den Grünen: Mit ihrem Sitzgewinn verdoppeln sie die Zahl ihrer Mandate auf zwei. Mit Michael Sarbach wurde neben Guido Wick ein zweiter Wiler Stadtparlamentarier in den Kantonsrat gewählt.

Trotz Parteiausschluss ein Sitzgewinn für die GLP

Die grösste Überraschung ist wohl aber der Sitzgewinn der GLP. In der Woche vor den Wahlen sorgte die Partei mit einem internen Knatsch noch für Schlagzeilen. Dass daraus ein Sitzgewinn resultiert, hatte die gewählte Jonschwilerin Franziska Cavelti Häller kaum zu träumen gewagt. Die Wilerin Erika Häusermann schon gar nicht. Sie wurde vor wenigen Tagen vom Kantonalvorstand aus der Partei ausgeschlossen, per gerichtlicher superprovisorischer Verfügung wieder eingesetzt und ist nun erster Ersatz.

Die SVP bleibt die stärkste Kraft im Wahlkreis Wil

Mit einem von 30,05 auf neu 27,62 Prozent gesunkenen Wähleranteil bleibt die SVP die stärkste Partei im Wahlkreis. Zweitstärkste Kraft bleibt die CVP, die ihren Wähleranteil von 20,02 Prozent auf 23,67 Prozent steigern konnte. Die CVP war in Degersheim und Oberuzwil am stärksten, alle anderen Gemeinden gingen an die SVP. Auf dem dritten Rang liegt die FDP, die von 18,98 auf 16,68 Prozent nachgab. Die SP bleibt viertstärkste Kraft, obwohl ihr Wähleranteil von 15,72 auf 12,21 Prozent sank. Die Grünen legten von 8,5 auf neu 11 Prozent zu.

Die Wahlbeteiligung lag bei tiefen 31,57 Prozent.