Die Clientis Bank Oberuzwil wählt mit Barbara Lorenz eine Frau an die Spitze Die Generalversammlung der Clientis Bank Oberuzwil fand unter ausserordentlichen Bedingungen statt.

Die neu gewählte Präsidentin des Verwaltungsrates der Clientis Bank Oberuzwil: Barbara Lorenz. Bild: PD

(pd/red) Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Clientis Bank Oberuzwil bedauern den Entscheid, dass die diesjährige Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden musste. Umso mehr freuen sie sich über die rege Teilnahme an der schriftlichen Abstimmung. 72 Prozent der Aktionärinnen und Aktionäre hätten abgestimmt, teilt die Bank mit. Das sei nicht nur ein sehr gutes Ergebnis, sondern zeige auch das Verständnis und Vertrauen für das gewählte Vorgehen.

Zustimmung für sämtliche Anträge

An der 145. ordentlichen Generalversammlung, die am vergangenen Freitag im Eventraum der Clientis Bank in Oberuzwil stattgefunden hat, waren die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie ein Vertreter der PWC-Revisionsstelle anwesend.

Sämtlichen Anträgen zu den ordentlichen Traktanden «Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2019», «Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 und Ausschüttung aus Kapitalreserve», «Wahlen» und «Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung » sei zugestimmt worden, heisst es in der Medienmitteilung der Bank.

Die Generalversammlung im nächsten Jahr findet am Freitag, 26.März, in der Mehrzweckhalle Breiti in Oberuzwil statt und soll wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.

Rücktritt von Heinz Jost

Auf die diesjährige Generalversammlung hatte Verwaltungsratspräsident Heinz Jost seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er wurde im Jahr 2001 in den Verwaltungsrat der Bank gewählt und führte diese seit 2007 als Verwaltungsratspräsident. Heinz Jost habe die Bank strategisch gut aufgestellt und die Anliegen der Ostschweizer Banken stets sehr weitsichtig und kompetent vertreten, heisst es in der Medienmitteilung.

Er war unter anderem massgeblich an der Lancierung des Beratungszentrums in Uzwil und dem Bankneubau in Oberuzwil beteiligt und hat die Clientis Bank Oberuzwil in der Region gut positioniert. Heinz Jost legte grossen Wert auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und auf die stete Überprüfung der Strategie der Bank.

Erfahrene Nachfolgerin gewählt

An der Generalversammlung vom Freitag wurde Barbara Lorenz als neue, unabhängige Verwaltungsratspräsidentin in den Verwaltungsrat der Clients Bank Oberuzwil gewählt. Die gebürtige Appenzellerin und promovierte Ökonomin der Universität St.Gallen verfüge über breite und profunde Führungserfahrung in verschiedenen Funktionen in Dienstleistungsunternehmen.

Unter anderem habe sie Erfahrungen in den Bereichen Digitale Transformation, Change Management und Business Excellence – Themenbereiche, welche auch für die Clientis Bank Oberuzwil wichtig seien. Zudem wirkte Barbara Lorenz als Verwaltungsrätin und VR-Delegierte in verschiedenen Organisationen sowie als Referentin im Bereich der Corporate Governance, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung.