Die Bühne der Braunviehzüchter:

Ab morgen ist Viehschau-Zeit Am Samstag findet die erste Viehschau der Region statt. Ein Tag, der die Landwirte und die Tiere fordert. Zita Meienhofer

In der Region finden in den nächsten Wochen neun Viehschauen statt. Experten beurteilen, welche Tiere das Zuchtziel erfüllen.Bild: PD

Angela steht seit 16 Jahren im Stall von Manfred Loser auf dem Hof Buschel in Henau. Angela ist eine sehr wirtschaftliche Kuh. Sie weist eine Lebensleistung von rund 117600 Liter Milch auf. Angela ist auch eine eigenwillige Kuh. «Wäre sie nicht eigenwillig, würde sie diese Leistung nicht erbringen», sagt Manfred Loser. Angela ist dabei, wenn er am 16.Oktober an der Schau des Viehzuchtvereins (VZV) Henau-Oberuzwil teilnimmt. Sie komme schon seit etwa 13 Jahren mit, sagt Loser und fügt an: «Und sie kommt sehr gerne. Sie rennt jeweils sogar in den Lastwagen, was nicht üblich ist bei Tieren.»

Manfred Loser fährt die Tiere auf den Schauplatz. Zum Laufen ist der Weg zu weit, Loser hat aber auch Respekt vor dem mobilisierten Verkehr. Adrian Gmür hingegen, Präsident des Viehzuchtvereins Henau-Oberuzwil, läuft rund eine Stunde mit den Tieren zum Schauplatz in Niederglatt. Dabei hat er rund 30 Tiere und fast ebensoviele Helfende. Das sei nötig, damit die Auffuhr reibungslos funktioniere. Gmür bezeichnet die Auffuhr der geschmückten Tiere als besonderes Erlebnis: «Es hat wohl deshalb jeweils viele Leute am Wegrand, die sich über diese Tradition freuen und uns applaudieren.»

Die Vorbereitungen und der Umgang mit Kritik

Die Vorbereitung für die Viehschau beginnen bei Adrian Gmür Wochen zuvor. Den Kühen werden die Glocken umgehängt, sie werden trainiert, dass sie auf dem Teer laufen können. Am Schautag stehen Manfred Loser und sein Team um vier Uhr auf. «Es gilt, Ruhe zu bewahren, sonst werden die Kühe nervös», so Loser. Sie melken, putzen die Kühe, schmücken sie. Dann fahren sie die Tiere zum Schauplatz, stellen sie dort in die entsprechende Abteilung, schauen, dass es den Tieren während des Tages gut geht, fahren wieder nach Hause und machen die Stallarbeit. Es sei ein strenger Tag, sagen die beiden Landwirte, aber sie wollen ihn nicht missen.

Adrian Gmür

Präsident VZV Henau-Oberuzwil

«Die Viehschau lockt Publikum an, ist Werbung für den Bauernstand»,

sagt Adrian Gmür. Die Kritik, dass dieser Tag für die Tiere ein Stress sei, verneinen sie nicht. Doch sie wehren sich dagegen, dass das Tierwohl den Landwirten nicht wichtig sei. Zugeklebte Zitzen oder andere Methoden, welche die Kühe für den Moment in ein besseres Licht stelle, ihnen jedoch schade, solches sei in Niederglatt und auch an den anderen Viehschauen in der Region nicht zu sehen. Dieses Problem stelle sich bei den Profi-Viehschauen. Loser gibt zudem zu bedenken:

Manfred Loser

Vorstand St.Galler Braunviehzuchtverband

«Über längere Zeit erfolgreich ist nur, wer es mit Freude macht.»

Bewertung der Tiere ist eine Momentaufnahme

Für die Viehschau werden jene Tiere ausgewählt, die den Zuchtzielen des jeweiligen Landwirtschaftsbetriebes am nächsten kommen. Die Prämierung der Tiere ist eine Momentaufnahme, zeigt, in welcher Verfassung das Tier zu jenem Zeitpunkt ist. Schon am folgenden Tag könnte die Bewertung schon wieder ganz anders ausfallen. Da kann es gut vorkommen, dass ein Prachtstier für einmal nicht zuvorderst platziert ist. Das führe zu interessanten und spannenden Diskussionen unter den Landwirten, so Loser. Denn: «An diesem Tag zählt eben nur der Sieg».

Dies kümmert Angela zurzeit noch überhaupt nicht. Noch lässt sich das eigenwillige Tier von Manfred Loser verwöhnen oder es ignoriert ihn. Eine Kuh mit dieser Leistung ist eher aussergewöhnlich. In den Kantonen St.Gallen und beider Appenzell sowie dem Fürstentum rangiert sie in der Kategorie «Braunviehkühe mit hoher Lebensleistung» auf dem 28.Platz. Am 16.Oktober weiss Angela wohl ganz genau, was sie will: Gewinnen. Die Voraussetzungen hat sie.