Die Autobahnraststätte Thurau schreibt erneut schlechtere Zahlen – Abhilfe soll ab Herbst die frische Theke im Neubau bringen Die Raststätte Thurau AG schliesst abermals mit deutlich sinkenden Umsätzen ab. Alle drei Sparten der Raststätte – Tankstelle, Shop und Restaurant – sind rückläufig. Der Neubau der «Thurau Nord» verspricht Abhilfe.

Derzeit werden Kunden noch im Provisorium bedient. Im Herbst soll dann der Neubau eröffnen. Bild: Ruben Schönenberger (Züberwangen, 9. Juni 2020)

Der Trend zeigt weiter nach unten: Wie schon für das Jahr 2018 verzeichnet die Raststätte Thurau AG im 2019 ebenfalls wieder Umsatz- und Gewinnrückgänge. Das Minus von 6,3 Prozent bei den Treibstoffverkäufen verwundere allerdings nicht angesichts der schweizweiten Rückgänge, steht im aktuellen Geschäftsbericht. Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer sagt:

«Der gesamtschweizerische Markt hat aber mehr verloren als die ‹Thurau›.»

Den Kundinnen und Kunden werde offensichtlich immer mehr bewusst, dass die Treibstoffe zu Umgebungspreisen verkauft und keine Autobahnzuschläge erhoben werden.

Als schmerzhafter werden die Rückgänge von 4,1 Prozent in der Sparte Shop und 1,7 Prozent im Restaurant bezeichnet. Durch tiefere Personalkosten (minus 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) konnten die Umsatzrückgänge etwas abgefedert werden. Kündigungen seien keine ausgesprochen worden, der Kostenrückgang sei auf effizientere Einsatzplanung zurück zu führen. Die rückläufigen Zahlen beim Shop und Restaurant seien einmal mehr vorwiegend der Nordseite zuzuschreiben. Das nicht mehr zeitgemässe Restaurantangebot sieht Scherrer als Ursache.

Erwin Scherrer, Verwaltungsratspräsident der Raststätte Thurau AG Bild: Thomas Griesser

Genau dies wird derzeit behoben. Die in die Jahre gekommene Raststätte wird durch einen Neubau ersetzt, der 7,5 Millionen Franken kostet. Nach dem langen Hin und Her kam die Baubewilligung pünktlich zu Weihnachten. Seit Januar werden Kunden der «Thurau Nord» im Provisorium bedient, während der Neubau direkt daneben entsteht.

Trotz Corona seien die Arbeiten auf Kurs, die Eröffnung ist noch immer im Herbst geplant. «Das verdanken wir unseren Planern und den Handwerkern», sagt Scherrer.

Damit kommt das Konzept «Frische Theke XXL» auch ins Fürstenland. Das Essen wird frisch zubereitet mit Zutaten aus der Region. Die Erfahrungen an den Standorten der Tochtergesellschaften Rheintal Ost und Bodensee Hörbranz seien vielversprechend. Im Rheintal sei das Konzept gar so erfolgreich, dass «Reisende auf der Südroute den Gang über die Holzbrücke nicht scheuen». Im Westen führe dieses Verhalten zu markanten Umsatzrückgängen.

Für die Thurau Nord sieht Scherrer eine ähnliche Entwicklung nicht. Auf der Südseite gebe es bereits einen Anbieter mit einer kleinen frischen Theke, zugänglich über die Unterführung. Diese wird auch von Spaziergängern genutzt, von denen sich einige in der Thurau verpflegen. So sei etwa das Frühstücksbuffet beliebt. Mit dem Neubau erhofft sich Scherrer wieder mehr Leute anzusprechen und so den Umsatzrückgängen entgegen zu wirken.

So sieht es bei der Thurau Nord derzeit aus. Der Fussgängerdurchgang zur Thurau Süd bleibt offen. Bild: Ruben Schönenberger (Züberwangen, 9. Juni 2020)

Endlich steigende Zahlen und dann kam Corona

Dieses Jahr habe vergleichsweise gut begonnen. «Wir sind super gestartet. Vor allem im Januar und Februar stiegen die Umsätze», sagt Scherrer. Doch dann kam Corona. Das Restaurant musste geschlossen werden, Tankstelle und Shop blieben gemäss behördlichen Vorgaben offen. Scherrer sagt:

«Jedoch hatten wir kaum Kunden. Die Umsätze decken die Betriebskosten bei weitem nicht.»

Der April schlage bisher am negativsten zu Buche.

Wie gross der finanzielle Schaden sei, werde sich in den nächsten Monaten zeigen. In allen zugehörigen Betrieben wurde Kurzarbeit angemeldet, die Liquidität konnte trotz Bauausgaben sichergestellt werden. Vom Jahresgewinn von rund 393'900 Franken (510'000 Franken im Vorjahr) wird zudem nicht die in den letzten Jahren übliche Summe von 330'000 Franken als Dividende ausbezahlt, sondern 176'000 Franken. Weitere 100'000 Franken gehen zuhanden der Rückstellung «Coronavirus».

Die Arbeiten für den Neubau der Raststätte Thurau Nord konnten im Januar aufgenommen werden. Bild: Hans Suter (Januar 2020)

Etwas Positives sieht der Präsident in der Situation: «Wenn auch nicht gewollt, hätten wir keinen besseren Zeitpunkt für die Errichtung des Neubaus treffen können.» Denn Provisorien bringen Einbussen – auch finanzieller Art – mit sich, wie sich bereits im Rheintal gezeigt hatte. Zudem dürfen ab kommendem Jahr alkoholische Getränke an Autobahnraststätten ausgeschenkt und verkauft werden. Scherrer erhofft sich daraus auch mehr Laufkundschaft: «Man kann dann auch bei uns zu einer handgefertigten Pizza ein Glas Wein trinken.»

Die Generalversammlung findet wegen dem Coronavirus dieses Jahr in schriftlicher Form statt. Die Aktionäre können ihre Stimmen bis zum 18. Juni schriftlich einreichen.